CATANIA – Lunedì nero per il traffico: incidente in via Santa Sofia, città paralizzata
CATANIA – Lunedì nero per il traffico: incidente in via Santa Sofia, città paralizzata
CATANIA – Inizio di settimana da incubo per gli automobilisti catanesi.
Nella mattinata di oggi, lunedì, si registrano pesanti disagi alla circolazione con traffico completamente congestionato in diverse zone della città.
Secondo le segnalazioni, la situazione risulta critica già a partire da via Vincenzo Giuffrida, con lunghe code in direzione della circonvallazione. Il flusso veicolare è praticamente paralizzato e si registrano rallentamenti diffusi.
A peggiorare ulteriormente il quadro è un incidente , un pullman guasto rimasto bloccato sulla Via Santa Sofia prima della cittadella che avrebbe causato il blocco totale della circolazione nella zona. C'è
Automobilisti bloccati in coda e tempi di percorrenza notevolmente aumentati stanno caratterizzando questo lunedì mattina, con ripercussioni su tutta la viabilità cittadina.
Si consiglia, ove possibile, di evitare la zona e di optare per percorsi alternativi. La situazione è in continuo aggiornamento.