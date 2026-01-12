Luigi Saitta

Biancavilla, primo prelievo multiorgano in ospedale
19 maggio 2026 08:43
🔴🔴 Incidente questa mattina tra San Pietro Clarenza e San Giovanni Galermo: scooter a terra, soccorsi sul posto
30 aprile 2026 08:34
Paternò, droga tra le strade della città: crack e cocaina sequestrate, denunciato pusher e segnalato l’acquirente
29 aprile 2026 21:52
🔴🔴 ULTIM’ORA – Motta Sant’Anastasia, violento scontro tra due auto sulla Policara: due feriti
29 aprile 2026 21:34
Belpasso, auto in marcia prende fuoco: paura in contrada Giaconia
28 aprile 2026 21:08
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28 aprile 2026 21:01
🔴🔴 AGGIORNAMENTO. A19, tir carico d’acqua si ribalta a Gerbini: autista ferito in codice giallo dopo l’incidente
28 aprile 2026 17:52
Misterbianco, Giusi Letizia Percipalle Assessore: con Manuel Sofia e Fabio Arena in maggioranza nuova fase politica per la città
28 aprile 2026 16:02
🔴 ULTIM’ORA – CAMION RIBALTATO SULLA A19 CATANIA-PALERMO NEI PRESSI DI GERBINI: SOCCORSI SUL POSTO
28 aprile 2026 10:52
I Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio all'interno dell'ospedale dismesso "Santo Bambino"
27 aprile 2026 23:03
🔴 Grave incidente sulla 121 nei pressi dello svincolo Paternò: auto ribaltata, soccorsi sul posto
27 aprile 2026 22:58
Santa Maria di Licodia. Non si fermano all’alt e tentano la fuga: bloccati dai Carabinieri con droga e denaro
27 aprile 2026 14:12
CATANIA – Lunedì nero per il traffico: incidente in via Santa Sofia, città paralizzata
27 aprile 2026 09:29
🔴🔴 INCIDENTE PALERMO–CATANIA SCONTRO TRA DUE AUTO
26 aprile 2026 17:22
Catania, armi nascoste in un muro a Librino: trovati due fucili rubati e munizioni
26 aprile 2026 09:17
Via Libertà, allarme gas a Paternò: intervento di Vigili del Fuoco e Polizia Municipale, tutto rientrato
24 aprile 2026 21:47
Paternò, smarrita collana d’oro dal grande valore affettivo: appello per ritrovarla
24 aprile 2026 19:56
San Giovanni La Punta, controlli in un locale: scoperti lavoratori in nero, denunciato 50enne di Paternò
24 aprile 2026 15:11
Taormina scelta da NoBank per presentare le nuove strategie della finanza digitale
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Biancavilla, truffa con assegni rubati per migliaia di euro: arrestato mentre ci riprova
24 aprile 2026 13:10
Paternò, inaugurata la stele e piantato l’ulivo in memoria dell’avv. Pippo Virgillito
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Paternò brilla al “Trofeo Trinacria”: Sara e Jennifer protagoniste nel mondo del make-up
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Ragalna, “35 anni di tasse ma senza servizi”: la denuncia da via Sant’Anna
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Il paternese Attilio Lombardo rieletto alla guida della Sezione Bancaria e Assicurativa di Confindustria Catania
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Paternò, controlli in un bar scommesse: multa, denuncia sospensione dell’attività
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Paternò, piazzetta mai completata e trasformata in discarica: la denuncia da via Lucania
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🔴🔴 Paternò, corso Italia bloccato: tamponamento e uscita chiusa scatenano il caos
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Belpasso. Lancia la droga dalla finestra: scoperto e arrestato dai Carabinieri
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“La Deposizione” incanta Roma: l’opera del paternese Forte resta nella Cappella della Resurrezione
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Catania, rapina con pistola mentre portano i soldi in banca: arrestati
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Paternò aderisce alla rottamazione: tributi senza sanzioni su IMU, TARI e CUP
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Paternò, strappa la collana a una donna con bimba in braccio scaraventandola a terra e a una 75enne: 46enne arrestato
20 aprile 2026 21:00
Camionista investito e ucciso da un'auto sull'A1 durante lo sciopero dei tir
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Paternò, due rapine a donne in pochi giorni: arrestato 46enne, finisce in carcere
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AGGIORNAMENTO. Paternò, cavalla travolta sulla “vecchia” SS121 a Schettino: ferito il conducente dell’auto
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Paternò, cavalla travolta e uccisa sulla “vecchia” SS121 in zona Schettino: ferito il conducente del mezzo
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Paternò, scassi a raffica: colpite pizzerie, bar e paninoteche
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🚨 ULTIM’ORA – Catania, evacuato il punto vendita IKEA: possibile fuga di gas
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Paternò ricorda l’Avv. Pippo Virgillito: memoria e identità a un anno dalla scomparsa
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Viagrande, lascia la propria auto sulla scena del furto: scoperto e arrestato
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Belpasso. Ubriaco e sotto l’effetto di stupefacenti alla guida: scatta la denuncia dei Carabinieri
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Paternò, lite in casa per la figlia: 26enne fermato con un coltello
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🔴 Paura nel centro storico di Paternò: irruzione in casa e aggressione, arrestato
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Santa Maria di Licodia, notte di fuoco: 4 auto in fiamme, cause in fase di accertamento
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Paternò, rubata la statuetta di Padre Pio: raid in via Pietro Lupo, danneggiata anche la teca
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🔴 Paura nel centro storico di Paternò: irruzione in casa e aggressione, arrestato 40enne
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Camporotondo Etneo, cavallo al galoppo sull’asfalto con auto e cronometri al seguito: 4 denunciati
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Paternò, casa abbandonata trasformata in discarica: residenti esasperati in via Truglio
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🔴 Paternò, scontro con auto: bimbo di 11 anni in codice rosso, padre in codice giallo
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🔴 Sicilia ferma: sciopero camionisti, porti bloccati e rischio scaffali vuoti nei supermercati
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Paternò, balcone pericolante: strada chiusa e traffico deviato, intervento dei Vigili del Fuoco
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Santa Maria di Licodia, droga e armi tra casa e garage: arrestato 27enne, denunciata anche la nonna
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Bronte. Finto ambulatorio in casa: visite mediche abusive, scoperti pazienti durante il blitz
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🔴PATERNÒ – Una scia luminosa nei cieli, segnalazioni da tutto il comprensorio: mistero all’alba
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🚨 ULTIM’ORA Paternò, scontro tra due auto in via Fiume: una finisce contro un muro, 3 feriti
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🔴 Catania, tragedia sul viale Mediterraneo (A18): motociclista muore, traffico ancora bloccato
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Paternò, una mamma denuncia: ‘Parco del Sole pericoloso per i bambini’ (FOTO
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Paternò, ennesimo incidente sulla salita Tre Case: strada chiusa con ordinanza ma si continua a passare
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Paternò, maxi blitz della Polizia: controlli a tappeto, 115 identificati e pioggia di sanzioni
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BELPASSO. SP15, allarme sicurezza: buche profonde e acqua sulla strada da settimane
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PATERNÓ 10000 EURO DI MULTA A RUMENI E DENUNCE, ACQUA E LUCE GRATIS E MEZZO NON IN REGOLA
08 aprile 2026 16:20
Paternò, incontro in Comune: Confcommercio rilancia su parcheggi, legalità e sviluppo economico
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PATERNO’, CONTROLLI A TAPPETO: POLIZIA E MUNICIPALE IN AZIONE, MULTE E SEQUESTRO
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Paternò, buio totale da giorni: viale Libertà, via Tasso e altre vie senza illuminazione
07 aprile 2026 21:03
Nascondono 5,3 kg di cocaina nell’auto: scoperti dalla Polizia, in casa droga e contanti per 27mila euro
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Paternò, il cane fa i bisogni davanti al portone in via Po': protestano i residenti (FOTO)
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Paternò, il paternese Gabriele Costa confermato Team Manager di We Beach Catania per il 2026
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Catania, controlli in centro: bar di via Etnea nei guai, 2 lavoratori su 9 in nero. Denuncia, multa e attività sospesa
06 aprile 2026 12:53
Paternò in lutto: morto il 78 anne, investito ieri in via G.B. Nicolosi
03 marzo 2026 20:46
Paternò, estrae una pistola e minaccia di uccidere fratelli e madre 90enne: denunciato 54enne
02 marzo 2026 21:35
Rifiuti a terra e cestini pieni a Currone: i cittadini segnalano ancora degrado
02 marzo 2026 15:01
🔴🔴 ULTIM'ORA.Paternò, grave incidente in via G.B. Nicolosi: anziano investito da una moto, strada chiusa al traffico
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Blitz alla Fera o’ Luni: carne tra sporco e detersivi, sequestri e maxi multe
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Paternò (CT). Prende a morsi i fratelli e li minaccia con una pistola per un libro che non si trova: 54enne allontanato dai Carabinieri dalla casa familiare
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Paternò, giochi per bambini distrutti e vandalizzati in piazza Don Pino Puglisi
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Catania, donna trovata morta in un edificio abbandonato: la Procura diffonde la foto per identificarla
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🔴 Grave incidente sulla SS121, auto si ribalta all’alba: due feriti, donna in codice rosso
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Paura a Paternò: donna colta da malore in via Vittorio Emanuele, soccorsa dal 118
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Attacco Usa all’Iran, messaggio dalla base di Sigonella: “Restate vigili e mantenete un basso profilo”
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Paternò, sacchi di rifiuti e materassi sui marciapiedi: protestano i residenti del centro
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