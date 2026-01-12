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Luigi Saitta

Luigi Saitta

Biancavilla, primo prelievo multiorgano in ospedale

19 maggio 2026 08:43

🔴🔴 Incidente questa mattina tra San Pietro Clarenza e San Giovanni Galermo: scooter a terra, soccorsi sul posto

30 aprile 2026 08:34

Paternò, droga tra le strade della città: crack e cocaina sequestrate, denunciato pusher e segnalato l’acquirente

29 aprile 2026 21:52

🔴🔴 ULTIM’ORA – Motta Sant’Anastasia, violento scontro tra due auto sulla Policara: due feriti

29 aprile 2026 21:34

270426 Giaconia

Belpasso, auto in marcia prende fuoco: paura in contrada Giaconia

28 aprile 2026 21:08

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28 aprile 2026 21:01

🔴🔴 AGGIORNAMENTO. A19, tir carico d’acqua si ribalta a Gerbini: autista ferito in codice giallo dopo l’incidente

28 aprile 2026 17:52

Misterbianco, Giusi Letizia Percipalle Assessore: con Manuel Sofia e Fabio Arena in maggioranza nuova fase politica per la città

28 aprile 2026 16:02

🔴 ULTIM’ORA – CAMION RIBALTATO SULLA A19 CATANIA-PALERMO NEI PRESSI DI GERBINI: SOCCORSI SUL POSTO

28 aprile 2026 10:52

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incendio all'interno dell'ospedale dismesso "Santo Bambino"

27 aprile 2026 23:03

🔴 Grave incidente sulla 121 nei pressi dello svincolo Paternò: auto ribaltata, soccorsi sul posto

27 aprile 2026 22:58

Santa Maria di Licodia. Non si fermano all’alt e tentano la fuga: bloccati dai Carabinieri con droga e denaro

27 aprile 2026 14:12

CATANIA – Lunedì nero per il traffico: incidente in via Santa Sofia, città paralizzata

27 aprile 2026 09:29

🔴🔴 INCIDENTE PALERMO–CATANIA SCONTRO TRA DUE AUTO

26 aprile 2026 17:22

Catania, armi nascoste in un muro a Librino: trovati due fucili rubati e munizioni

26 aprile 2026 09:17

Via Libertà, allarme gas a Paternò: intervento di Vigili del Fuoco e Polizia Municipale, tutto rientrato

24 aprile 2026 21:47

Paternò, smarrita collana d’oro dal grande valore affettivo: appello per ritrovarla

24 aprile 2026 19:56

San Giovanni La Punta, controlli in un locale: scoperti lavoratori in nero, denunciato 50enne di Paternò

24 aprile 2026 15:11

Taormina scelta da NoBank per presentare le nuove strategie della finanza digitale

24 aprile 2026 14:46

Biancavilla, truffa con assegni rubati per migliaia di euro: arrestato mentre ci riprova

24 aprile 2026 13:10

Paternò, inaugurata la stele e piantato l’ulivo in memoria dell’avv. Pippo Virgillito

23 aprile 2026 21:14

Paternò brilla al “Trofeo Trinacria”: Sara e Jennifer protagoniste nel mondo del make-up

23 aprile 2026 16:48

Ragalna, “35 anni di tasse ma senza servizi”: la denuncia da via Sant’Anna

23 aprile 2026 11:54

Il paternese Attilio Lombardo rieletto alla guida della Sezione Bancaria e Assicurativa di Confindustria Catania

23 aprile 2026 09:41

Paternò, controlli in un bar scommesse: multa, denuncia sospensione dell’attività

22 aprile 2026 15:20

Paternò, controlli in un bar scommesse: multa, denuncia e sospensione dell’attività

22 aprile 2026 14:41

Paternò, piazzetta mai completata e trasformata in discarica: la denuncia da via Lucania

22 aprile 2026 12:08

🔴🔴 Paternò, corso Italia bloccato: tamponamento e uscita chiusa scatenano il caos

21 aprile 2026 20:02

Belpasso. Lancia la droga dalla finestra: scoperto e arrestato dai Carabinieri

21 aprile 2026 14:20

“La Deposizione” incanta Roma: l’opera del paternese Forte resta nella Cappella della Resurrezione

21 aprile 2026 10:15

Catania, rapina con pistola mentre portano i soldi in banca: arrestati

21 aprile 2026 09:40

Paternò aderisce alla rottamazione: tributi senza sanzioni su IMU, TARI e CUP

21 aprile 2026 08:33

Paternò, strappa la collana a una donna con bimba in braccio scaraventandola a terra e a una 75enne: 46enne arrestato

20 aprile 2026 21:00

Camionista investito e ucciso da un'auto sull'A1 durante lo sciopero dei tir

20 aprile 2026 12:44

Paternò, due rapine a donne in pochi giorni: arrestato 46enne, finisce in carcere

20 aprile 2026 10:50

AGGIORNAMENTO. Paternò, cavalla travolta sulla “vecchia” SS121 a Schettino: ferito il conducente dell’auto

19 aprile 2026 20:44

ULTIM’ORA – Tamponamento sulla 284 a Paternò: coinvolte tre auto, traffico regolare

19 aprile 2026 18:31

Paternò, cavalla travolta e uccisa sulla “vecchia” SS121 in zona Schettino: ferito il conducente del mezzo

19 aprile 2026 18:26

Paternò, scassi a raffica: colpite pizzerie, bar e paninoteche

19 aprile 2026 10:46

🚨 ULTIM’ORA – Catania, evacuato il punto vendita IKEA: possibile fuga di gas

18 aprile 2026 16:34

Paternò ricorda l’Avv. Pippo Virgillito: memoria e identità a un anno dalla scomparsa

18 aprile 2026 15:35

Viagrande, lascia la propria auto sulla scena del furto: scoperto e arrestato

18 aprile 2026 14:57

Belpasso. Ubriaco e sotto l’effetto di stupefacenti alla guida: scatta la denuncia dei Carabinieri

18 aprile 2026 10:23

🚗 ULTIM’ORA – Disagi sulla 121: furgone in panne blocca la corsia di sorpasso

18 aprile 2026 08:47

Paternò, lite in casa per la figlia: 26enne fermato con un coltello

17 aprile 2026 22:11

Paternò in lutto, addio a Nino Corsaro: storico imprenditore del pane, aveva 89 anni

17 aprile 2026 15:47

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17 aprile 2026 13:37

🚨 ULTIM’ORA – Scontro sulla 121: auto e furgone finiscono contromano, traffico rallentato

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🔴 Paura nel centro storico di Paternò: irruzione in casa e aggressione, arrestato

16 aprile 2026 22:08

Santa Maria di Licodia, notte di fuoco: 4 auto in fiamme, cause in fase di accertamento

16 aprile 2026 21:08

🔥 ULTIM'ORA CATANIA, INCENDIO A PICANELLO: FIAMME IN UNA BOTTEGA, ALTA COLONNA DI FUMO NERO VISIBILE DA LONTANO

16 aprile 2026 16:28

Paternò, rubata la statuetta di Padre Pio: raid in via Pietro Lupo, danneggiata anche la teca

16 aprile 2026 11:48

🔴 Paura nel centro storico di Paternò: irruzione in casa e aggressione, arrestato 40enne

16 aprile 2026 11:21

Camporotondo Etneo, cavallo al galoppo sull’asfalto con auto e cronometri al seguito: 4 denunciati

15 aprile 2026 13:47

Paternò, casa abbandonata trasformata in discarica: residenti esasperati in via Truglio

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🔴 Paternò, scontro con auto: bimbo di 11 anni in codice rosso, padre in codice giallo

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14 aprile 2026 17:54

Paternò, segnalazione da Piazza dei Pini: struttura aperta e dubbi sulla sicurezza

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Paternò, balcone pericolante: strada chiusa e traffico deviato, intervento dei Vigili del Fuoco

13 aprile 2026 16:39

Santa Maria di Licodia, droga e armi tra casa e garage: arrestato 27enne, denunciata anche la nonna

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Bronte. Finto ambulatorio in casa: visite mediche abusive, scoperti pazienti durante il blitz

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Paternò, crolla la croce sulla scalinata storica: vento sotto accusa, ma resta il dubbio

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🔴PATERNÒ – Una scia luminosa nei cieli, segnalazioni da tutto il comprensorio: mistero all’alba

13 aprile 2026 08:29

🚨 ULTIM’ORA Paternò, scontro tra due auto in via Fiume: una finisce contro un muro, 3 feriti

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🔴 Catania, tragedia sul viale Mediterraneo (A18): motociclista muore, traffico ancora bloccato

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Paternò, una mamma denuncia: ‘Parco del Sole pericoloso per i bambini’ (FOTO

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Paternò, ennesimo incidente sulla salita Tre Case: strada chiusa con ordinanza ma si continua a passare

09 aprile 2026 20:14

Paternò, maxi blitz della Polizia: controlli a tappeto, 115 identificati e pioggia di sanzioni

09 aprile 2026 19:23

BELPASSO. SP15, allarme sicurezza: buche profonde e acqua sulla strada da settimane

09 aprile 2026 12:40

PATERNÓ 10000 EURO DI MULTA A RUMENI E DENUNCE, ACQUA E LUCE GRATIS E MEZZO NON IN REGOLA

08 aprile 2026 16:20

Paternò, incontro in Comune: Confcommercio rilancia su parcheggi, legalità e sviluppo economico

08 aprile 2026 13:09

PATERNO’, CONTROLLI A TAPPETO: POLIZIA E MUNICIPALE IN AZIONE, MULTE E SEQUESTRO

08 aprile 2026 09:21

Paternò, buio totale da giorni: viale Libertà, via Tasso e altre vie senza illuminazione

07 aprile 2026 21:03

Nascondono 5,3 kg di cocaina nell’auto: scoperti dalla Polizia, in casa droga e contanti per 27mila euro

07 aprile 2026 16:15

Paternò, il cane fa i bisogni davanti al portone in via Po': protestano i residenti (FOTO)

07 aprile 2026 11:03

Paternò, il paternese Gabriele Costa confermato Team Manager di We Beach Catania per il 2026

07 aprile 2026 08:48

Catania, controlli in centro: bar di via Etnea nei guai, 2 lavoratori su 9 in nero. Denuncia, multa e attività sospesa

06 aprile 2026 12:53

Paternò in lutto: morto il 78 anne, investito ieri in via G.B. Nicolosi

03 marzo 2026 20:46

Paternò, estrae una pistola e minaccia di uccidere fratelli e madre 90enne: denunciato 54enne

02 marzo 2026 21:35

Rifiuti a terra e cestini pieni a Currone: i cittadini segnalano ancora degrado

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🔴🔴 ULTIM'ORA.Paternò, grave incidente in via G.B. Nicolosi: anziano investito da una moto, strada chiusa al traffico

02 marzo 2026 13:55

Blitz alla Fera o’ Luni: carne tra sporco e detersivi, sequestri e maxi multe

02 marzo 2026 13:09

Paternò (CT). Prende a morsi i fratelli e li minaccia con una pistola per un libro che non si trova: 54enne allontanato dai Carabinieri dalla casa familiare

02 marzo 2026 11:57

Paternò, giochi per bambini distrutti e vandalizzati in piazza Don Pino Puglisi

02 marzo 2026 11:00

Catania, donna trovata morta in un edificio abbandonato: la Procura diffonde la foto per identificarla

02 marzo 2026 09:13

🔴 Grave incidente sulla SS121, auto si ribalta all’alba: due feriti, donna in codice rosso

01 marzo 2026 08:25

Paura a Paternò: donna colta da malore in via Vittorio Emanuele, soccorsa dal 118

28 febbraio 2026 20:25

Attacco Usa all’Iran, messaggio dalla base di Sigonella: “Restate vigili e mantenete un basso profilo”

28 febbraio 2026 18:33

Paternò, sacchi di rifiuti e materassi sui marciapiedi: protestano i residenti del centro

28 febbraio 2026 13:38

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