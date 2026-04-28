Belpasso, auto in marcia prende fuoco: paura in contrada Giaconia
Belpasso, auto in marcia prende fuoco: paura in contrada Giaconia
BELPASSO (CT) – Momenti di paura nella serata di ieri, lunedì 27 aprile 2026, intorno alle ore 21, in via Ruggero Leoncavallo, nella zona di contrada Giaconia, nel territorio del comune di Belpasso.
Un’auto in marcia ha improvvisamente preso fuoco. Il conducente, accortosi del fumo proveniente dal vano motore, ha immediatamente arrestato la marcia riuscendo a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero il veicolo.
L’incendio si è sviluppato rapidamente nella parte anteriore dell’auto, causando attimi di apprensione tra i presenti.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò. Un’altra squadra, del distaccamento Nord di Catania, era già impegnata sulla SS121 per un precedente incidente.
I pompieri hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.
Fortunatamente non si registrano feriti.
Restano ancora da chiarire le cause del rogo: tra le ipotesi più probabili un guasto tecnico o un surriscaldamento del motore.