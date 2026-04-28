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Belpasso, auto in marcia prende fuoco: paura in contrada Giaconia

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Luigi Saitta 28 aprile 2026 21:08
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28 apr 2026 • Belpasso, auto in marcia prende fuoco: paura in contrada Giaconia

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