🔴 Grave incidente sulla 121 nei pressi dello svincolo Paternò: auto ribaltata, soccorsi sul posto

🔄 AGGIORNAMENTO ORE 21.30

Secondo le ultime informazioni disponibili, l’incidente avrebbe coinvolto due autovetture, una delle quali si è ribaltata dopo l’impatto.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze per prestare soccorso ai feriti. Ci sarebbero persone coinvolte, ma fortunatamente – secondo le prime notizie – non avrebbero riportato ferite gravi.

Il traffico, inizialmente bloccato, sta tornando gradualmente alla normalità, anche se si registrano ancora rallentamenti nel tratto interessato.

Restano in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

PATERNÒ (CT) – Ennesimo incidente sulla superstrada SS121 nella serata di oggi, 27 aprile 2026, nei pressi dello svincolo di Paternò, in direzione Adrano.

Le notizie al momento sono ancora frammentarie. Secondo le prime segnalazioni, sarebbero coinvolte almeno due auto, una delle quali si sarebbe ribaltata dopo l’impatto.

Ci sarebbero dei feriti, ma al momento non si conosce la gravità delle lesioni.

Sul posto sono presenti numerosi mezzi di soccorso: cinque ambulanze, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Traffico attualmente bloccato nel tratto interessato, con pesanti disagi per gli automobilisti.

🟡 Articolo in aggiornamento