🔴 ULTIM’ORA. A19 Palermo-Catania, traffico in tilt nei pressi dello svincolo di Motta Sant’Anastasia: incidente in territorio di Belpasso
🔴 ULTIM’ORA. A19 Palermo-Catania, traffico in tilt nei pressi dello svincolo di Motta Sant’Anastasia: incidente in territorio di Belpasso
PALERMO – CATANIA – Traffico rallentato nel tardo pomeriggio di oggi, 26 aprile 2026, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania.
Secondo le segnalazioni sul traffico in tempo reale, si registrano disagi in prossimità dello svincolo di Motta Sant’Anastasia, in territorio di Belpasso, in direzione Catania, a causa di un incidente.
Si tratta dell’ennesimo incidente della giornata lungo la A19 Palermo-Catania, dopo quello già registrato nelle ore precedenti e raccontato anche da 95047.it, a conferma di una giornata particolarmente critica per la viabilità sull’arteria che collega i due capoluoghi siciliani, tra le più importanti dell’isola.
Al momento non sono disponibili dettagli sulla dinamica né sul numero di veicoli coinvolti, così come non si hanno informazioni ufficiali su eventuali feriti.
La circolazione risulta rallentata, con code e tempi di percorrenza in aumento nel tratto interessato.
Si raccomanda prudenza alla guida e di prestare attenzione alla segnaletica presente lungo il percorso.
Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili informazioni più precise.