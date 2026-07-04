🟡 ULTIM'ORA . Terremoto nello Stretto di Messina: scossa di magnitudo 3.9 avvertita tra Sicilia e Calabria

🟡 ULTIM'ORA . Terremoto nello Stretto di Messina

Una scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di oggi, sabato 4 luglio 2026, nello Stretto di Messina, ed è stata avvertita in diverse zone della Sicilia orientale e della Calabria.

Secondo i dati rilevati dagli strumenti di monitoraggio, il sisma si è verificato alle 15:46:52 (ora locale). L'epicentro è stato localizzato alle coordinate 37.881 di latitudine e 15.534 di longitudine, nell'area dello Stretto di Messina, tra le province di Messina e Reggio Calabria.

La scossa ha avuto una magnitudo locale (ML) di 3.9 ed è avvenuta a una profondità di 16 chilometri.

Il terremoto è stato percepito distintamente da numerosi cittadini, soprattutto nelle aree costiere delle province di Messina e Reggio Calabria, con diverse segnalazioni pubblicate sui social network pochi minuti dopo l'evento.

Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. La situazione è costantemente monitorata dagli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dagli enti di protezione civile.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti qualora emergano nuove informazioni o eventuali verifiche sul territorio.