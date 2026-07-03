Belpasso, incubo nella notte: ladri entrano in casa mentre la famiglia dorme e rubano una moto

I malviventi sono entrati nella proprietà mentre la famiglia dormiva. La vittima: «Da allora viviamo con la paura».

Attimi di paura in contrada Palazzolo, nel territorio comunale di Belpasso, dove alcuni malviventi si sono introdotti all'interno di una proprietà privata mentre i proprietari stavano dormendo.

Secondo quanto riferito dalla proprietaria alla redazione di 95047.it, i ladri sarebbero entrati passando dal cancelletto d'ingresso e, una volta all'interno della proprietà, avrebbero rubato una moto e due canne da pesca, allontanandosi rapidamente con la refurtiva.

L'impianto di videosorveglianza dell'abitazione ha ripreso diverse fasi dell'accaduto. Le immagini e i filmati mostrano alcune persone nei pressi della proprietà durante il furto e potrebbero fornire elementi utili agli investigatori per ricostruire la dinamica dei fatti.

La proprietaria ha messo a disposizione degli investigatori tutto il materiale video e fotografico registrato dalle telecamere di sorveglianza, che potrà risultare utile per fare luce sull'accaduto.

Oltre al danno economico, resta un forte valore affettivo legato alla moto rubata. Per la proprietaria non si tratta soltanto di un mezzo di trasporto, ma di un ricordo importantissimo, al quale era particolarmente legata.

La donna racconta di vivere con molta paura dopo quanto accaduto. Sapere che qualcuno è riuscito a entrare nella proprietà mentre lei e la sua famiglia dormivano ha lasciato un forte senso di insicurezza.

Per questo motivo lancia anche un appello alla cittadinanza: chiunque dovesse notare la moto rubata o sia in possesso di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le forze dell'ordine. Anche una piccola segnalazione potrebbe essere fondamentale per il recupero del mezzo e per fare luce sull'accaduto.