A18, Tir contro il guardrail nella notte: svincolo di Fiumefreddo chiuso, traffico rallentato verso Catania

L'incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino. Sul posto gru e Polizia Stradale per la rimozione del mezzo. Al momento non si hanno notizie di eventuali feriti

Disagi alla circolazione questa mattina sull'autostrada A18 Messina-Catania, dove sono ancora in corso le operazioni di recupero di un mezzo pesante coinvolto in un incidente avvenuto nella notte.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 4, all'altezza dello svincolo di Fiumefreddo, in direzione Catania. Come segnalato anche dai pannelli a messaggio variabile, lo svincolo è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di rimozione del Tir incidentato.

Dalle immagini giunte in redazione si vede la motrice del Tir finita contro il guardrail che separa lo svincolo dalla carreggiata, con le barriere di protezione pesantemente danneggiate. Il rimorchio è invece rimasto in posizione e non si è ribaltato.

Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Stradale, che stanno gestendo la viabilità e gli accertamenti, mentre una gru è impegnata nelle operazioni di recupero della motrice. Le operazioni sembrano ormai in fase avanzata e, una volta concluse, sarà possibile procedere con il ripristino della normale circolazione.

L'incidente ha provocato rallentamenti e disagi in direzione Catania. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sull'eventuale presenza di feriti, mentre restano in corso gli accertamenti per ricostruire l'accaduto.