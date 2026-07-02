Successo travolgente al Teatro ABC: Futura Studio conquista il pubblico con "Tu chiamale se vuoi"

Una serata di emozioni autentiche, talento e grande danza quella andata in scena ieri, 30 giugno 2026, al Teatro ABC, dove la scuola di danza Futura Studio ha presentato il suo attesissimo saggio intitolato “Tu chiamale se vuoi”.

Un appuntamento che ha confermato, ancora una volta, l’eccellenza di una realtà che negli anni è diventata un autentico punto di riferimento per la formazione artistica del territorio.

Il teatro ha registrato il tutto esaurito, con tutti i posti a sedere occupati, segno dell’affetto, della stima e della fiducia che famiglie, appassionati e cittadini ripongono in una scuola capace di trasformare ogni esibizione in un evento di grande valore artistico.

“Tu chiamale se vuoi” non è stato soltanto un saggio di fine anno, ma un vero e proprio viaggio emozionale, costruito attraverso il linguaggio universale della danza. Sul palcoscenico si sono alternati ballerini di ogni età, accomunati dalla stessa passione e dalla stessa cura tecnica, offrendo al pubblico uno spettacolo intenso, elegante e ricco di significato.

Dietro ogni coreografia, ogni movimento e ogni dettaglio scenico emerge il lavoro meticoloso della direzione artistica affidata a Francesca Sciurello, professionista che continua a distinguersi per competenza, sensibilità artistica e straordinaria capacità di valorizzare il talento dei propri allievi.

La qualità delle esibizioni è stata la dimostrazione concreta di un percorso formativo fondato sul rigore tecnico, sulla disciplina e sull’attenzione alla crescita umana e artistica di ciascun ballerino.

Futura Studio rappresenta oggi una delle realtà più solide e apprezzate nel panorama della danza, grazie a un progetto didattico che unisce preparazione professionale, creatività e passione. Ogni allievo viene accompagnato in un percorso di crescita che va ben oltre l’apprendimento delle tecniche coreutiche, sviluppando sicurezza, espressività e consapevolezza.

Il pubblico del Teatro ABC ha seguito ogni esibizione con grande partecipazione, alternando momenti di silenziosa emozione a lunghi e calorosi applausi. Numerose le coreografie che hanno saputo coinvolgere la platea, grazie a una perfetta armonia tra musica, interpretazione e scenografie, frutto di un lavoro organizzativo accurato e di mesi di preparazione.

Il sold out registrato per l’evento testimonia quanto Futura Studio sia riuscita a costruire nel tempo un forte legame con il territorio, diventando sinonimo di qualità, professionalità e affidabilità. Una scuola che continua a investire sulla formazione dei giovani talenti, mantenendo elevati standard artistici e offrendo spettacoli capaci di emozionare un pubblico sempre più numeroso.

La serata del 30 giugno resterà sicuramente tra i momenti più significativi della stagione artistica, confermando che la danza, quando nasce dalla competenza, dalla dedizione e dalla passione, riesce a parlare direttamente al cuore delle persone.

Con “Tu chiamale se vuoi”, Futura Studio ha dimostrato ancora una volta che il talento va coltivato con impegno quotidiano e con una guida autorevole. La direzione artistica di Francesca Sciurello continua a rappresentare il motore di un progetto che guarda al futuro con ambizione, qualità e una visione artistica sempre più matura, regalando al pubblico spettacoli che lasciano il segno.