Paternò, da oggi domande aperte per la definizione agevolata: ecco il link diretto e come fare richiesta
Paternò, da oggi puoi fare domanda: nell'articolo trovi il link e come fare
PATERNÒ – Da oggi, 1° luglio 2026, è ufficialmente possibile presentare la domanda per aderire alla definizione agevolata delle entrate comunali. Il Comune di Paternò ha attivato il portale online attraverso il quale i contribuenti possono verificare la propria posizione debitoria e richiedere l'adesione alla misura.
L'iniziativa rappresenta un'importante opportunità per cittadini e imprese che intendono regolarizzare la propria posizione con il Comune, beneficiando dell'eliminazione delle sanzioni e degli interessi maturati, pagando esclusivamente il tributo dovuto e le eventuali spese di notifica.
Quali tributi rientrano
La definizione agevolata riguarda:
IMU – Imposta Municipale Propria
TARI – Tassa sui Rifiuti
TOSAP
Imposta Comunale sulla Pubblicità
Canone Unico Patrimoniale
Le domande possono essere presentate fino al 31 agosto 2026.
👉 Il link diretto al portale
Per agevolare i cittadini riportiamo il collegamento diretto al portale ufficiale:
🔗 https://rottamazione.officinatributaria.it/G371
Due modalità di accesso
Il portale consente di presentare la domanda scegliendo tra due diverse modalità.
🔒 Area riservata (con SPID o Carta d'Identità Elettronica)
Accedendo con SPID o CIE sarà possibile usufruire di servizi aggiuntivi, tra cui:
dati anagrafici già precompilati;
visualizzazione immediata dei debiti;
consultazione delle pratiche e dello stato dei pagamenti;
ricevute firmate digitalmente;
nessun documento cartaceo da presentare.
📄 Area pubblica (senza SPID)
Chi non possiede SPID o CIE potrà comunque presentare la domanda attraverso la procedura pubblica che permette di:
compilare online il modulo di adesione;
allegare la dichiarazione sostitutiva richiesta;
ricevere la conferma tramite e-mail;
attendere la verifica della pratica da parte dell'Ufficio Tributi.
Come funziona la procedura
La richiesta si completa in tre semplici passaggi:
1️⃣ Verifica la posizione
Richiedi il prospetto informativo per conoscere i debiti ammessi alla definizione agevolata e gli importi dovuti.
2️⃣ Presenta la domanda
Compila la richiesta online allegando la documentazione richiesta. Al termine riceverai una e-mail di conferma.
3️⃣ Ricevi l'esito
L'Ufficio Tributi comunicherà l'importo complessivo da versare e l'eventuale piano di pagamento, in un'unica soluzione o a rate.
Cosa succede dopo la domanda
Una volta conclusa la procedura:
l'Ufficio Tributi comunicherà gli importi dovuti;
il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione oppure a rate, se previsto;
per i tributi oggetto della domanda saranno sospese le procedure di riscossione fino alla conclusione dell'iter;
il mancato pagamento delle rate comporterà la decadenza dal beneficio e il ripristino del debito originario.
Per chi intende mettersi in regola con i tributi comunali, il portale è già operativo e sarà possibile presentare la domanda fino al 31 agosto 2026.