Paternò, da oggi domande aperte per la definizione agevolata: ecco il link diretto e come fare richiesta

Paternò, da oggi puoi fare domanda: nell'articolo trovi il link e come fare

PATERNÒ – Da oggi, 1° luglio 2026, è ufficialmente possibile presentare la domanda per aderire alla definizione agevolata delle entrate comunali. Il Comune di Paternò ha attivato il portale online attraverso il quale i contribuenti possono verificare la propria posizione debitoria e richiedere l'adesione alla misura.

L'iniziativa rappresenta un'importante opportunità per cittadini e imprese che intendono regolarizzare la propria posizione con il Comune, beneficiando dell'eliminazione delle sanzioni e degli interessi maturati, pagando esclusivamente il tributo dovuto e le eventuali spese di notifica.

Quali tributi rientrano

La definizione agevolata riguarda:

IMU – Imposta Municipale Propria

TARI – Tassa sui Rifiuti

TOSAP

Imposta Comunale sulla Pubblicità

Canone Unico Patrimoniale

Le domande possono essere presentate fino al 31 agosto 2026.

👉 Il link diretto al portale

Per agevolare i cittadini riportiamo il collegamento diretto al portale ufficiale:

🔗 https://rottamazione.officinatributaria.it/G371

Due modalità di accesso

Il portale consente di presentare la domanda scegliendo tra due diverse modalità.

🔒 Area riservata (con SPID o Carta d'Identità Elettronica)

Accedendo con SPID o CIE sarà possibile usufruire di servizi aggiuntivi, tra cui:

dati anagrafici già precompilati;

visualizzazione immediata dei debiti;

consultazione delle pratiche e dello stato dei pagamenti;

ricevute firmate digitalmente;

nessun documento cartaceo da presentare.

📄 Area pubblica (senza SPID)

Chi non possiede SPID o CIE potrà comunque presentare la domanda attraverso la procedura pubblica che permette di:

compilare online il modulo di adesione;

allegare la dichiarazione sostitutiva richiesta;

ricevere la conferma tramite e-mail;

attendere la verifica della pratica da parte dell'Ufficio Tributi.

Come funziona la procedura

La richiesta si completa in tre semplici passaggi:

1️⃣ Verifica la posizione

Richiedi il prospetto informativo per conoscere i debiti ammessi alla definizione agevolata e gli importi dovuti.

2️⃣ Presenta la domanda

Compila la richiesta online allegando la documentazione richiesta. Al termine riceverai una e-mail di conferma.

3️⃣ Ricevi l'esito

L'Ufficio Tributi comunicherà l'importo complessivo da versare e l'eventuale piano di pagamento, in un'unica soluzione o a rate.

Cosa succede dopo la domanda

Una volta conclusa la procedura:

l'Ufficio Tributi comunicherà gli importi dovuti;

il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione oppure a rate, se previsto;

per i tributi oggetto della domanda saranno sospese le procedure di riscossione fino alla conclusione dell'iter;

il mancato pagamento delle rate comporterà la decadenza dal beneficio e il ripristino del debito originario.

Per chi intende mettersi in regola con i tributi comunali, il portale è già operativo e sarà possibile presentare la domanda fino al 31 agosto 2026.