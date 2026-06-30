Paternò, escavatore si inclina pericolosamente sul rimorchio: nessun ferito e traffico rallentato

PATERNÒ – Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 11, al Viale dei Platani, in direzione Corso Italia, dove un autoarticolato che trasportava un escavatore è rimasto coinvolto in un incidente durante la percorrenza della curva.

Secondo le prime informazioni raccolte da 95047.it, il mezzo pesante, mentre affrontava la curva in salita verso Corso Italia, avrebbe visto l'escavatore sbilanciarsi lateralmente sul rimorchio, finendo per inclinarsi pericolosamente verso l'esterno. Le cause dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento, ma una prima ipotesi è che il pesante mezzo da cantiere possa aver perso stabilità durante la manovra.

Le immagini inviate alla nostra redazione mostrano l'escavatore fortemente inclinato sul pianale del camion, con il braccio e la benna molto vicini all'asfalto. Per fortuna l'episodio non avrebbe avuto gravi conseguenze per le persone né avrebbe coinvolto altri veicoli in transito.

L'incidente sta però causando rallentamenti alla circolazione lungo il Viale dei Platani, nel tratto in direzione Corso Italia, dove sono in corso le operazioni per mettere in sicurezza il carico e consentire la rimozione del mezzo. Agli automobilisti si raccomanda di procedere con prudenza e, se possibile, scegliere percorsi alternativi fino al ripristino della normale viabilità.

Notizia in aggiornamento.

Si ringrazia il lettore che ha inviato le immagini e autorizzato la pubblicazione.