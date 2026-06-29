Paternò, tavoli e strutture esterne abusive: chiusi per tre giorni tre esercizi commerciali

Il Comune ha disposto la chiusura con i provvedimenti n. 116, 117 e 118 del 25 giugno 2026. Al centro della vicenda l’occupazione irregolare di suolo pubblico con strutture esterne.

PATERNO’ – Il Comune di Paternò ha disposto la chiusura per tre giorni consecutivi di tre esercizi commerciali a seguito di controlli legati all’occupazione di suolo pubblico con strutture esterne.

I provvedimenti sono stati emessi in data 25 giugno 2026 e portano i numeri 116, 117 e 118. Al centro della vicenda ci sono i cosiddetti dehors, termine tecnico che indica gli spazi esterni utilizzati dai locali per sistemare tavoli, sedie, pedane, coperture o verande davanti o accanto all’attività.

In parole semplici, si tratta delle aree esterne dei locali pubblici, spesso utilizzate da bar, pub, ristoranti o esercizi di somministrazione per accogliere i clienti all’aperto.

Secondo quanto riportato nel provvedimento n. 118, il Comune richiama l’accertamento di inottemperanza relativo alla mancata rimozione della struttura abusiva e al mancato ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici. Da qui l’ordine di chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento e, comunque, per un periodo di tre giorni consecutivi dalla notifica.

In caso di mancato rispetto dell’ordine di chiusura, il Comune avvisa che si potrà procedere coattivamente, anche mediante l’apposizione dei sigilli in via amministrativa. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di far osservare i provvedimenti.

Nel documento consultato i dati relativi ai titolari, alle società e agli indirizzi risultano omissati. La vicenda rientra nell’attività di controllo sull’occupazione del suolo pubblico e sul rispetto del regolamento comunale relativo alle strutture esterne entro il perimetro urbano.