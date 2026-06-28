Tragedia a Tonnarella di Furnari: trovato in mare il corpo di una donna, indagini in corso

Il cadavere è stato avvistato da alcuni bagnanti. Si attende l'arrivo del magistrato. La vittima potrebbe essere una persona scomparsa da alcuni giorni.

FURNARI (ME) – Una tranquilla mattinata di mare si è trasformata in pochi istanti in una scena drammatica sulla spiaggia di Tonnarella, nel comune di Furnari, in provincia di Messina, dove alcuni bagnanti hanno notato un corpo galleggiare in acqua, facendo immediatamente scattare l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto, i carabinieri e il personale di soccorso, che hanno delimitato l'area in attesa dell'arrivo del magistrato di turno, il quale dovrà autorizzare la rimozione della salma e i successivi accertamenti.

La vittima sarebbe una donna dall'età apparente di circa 60 anni, trovata in costume da bagno e con indosso un paio di scarpe da tennis. L'identità non è stata ancora ufficialmente confermata.

Secondo le prime informazioni, il corpo si presentava già in stato di rigor mortis, elemento che farebbe ipotizzare un decesso avvenuto diverse ore prima e in un'altra zona, con la salma successivamente trasportata dalle correnti fino alla baia di Tonnarella. Si tratta, tuttavia, di una prima ricostruzione che dovrà essere verificata dagli accertamenti investigativi.

Da quanto si apprende, inoltre, secondo le informazioni in possesso dei carabinieri, la vittima potrebbe corrispondere a una persona scomparsa da alcuni giorni. Anche questo aspetto è al momento oggetto di verifiche e sarà confermato soltanto dopo il riconoscimento ufficiale.

Le cause della morte restano ancora da chiarire. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è anche quella del suicidio, ma al momento non esistono conferme ufficiali e nessuna pista viene esclusa.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.