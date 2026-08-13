Sicilia, dal pomeriggio allerta PRETEMP: temporali forti, grandine fino a 3-4 cm e possibili downburst
Livello 1 di pericolosità sull’Isola: i fenomeni più intensi attesi tra il pomeriggio e le prime ore della sera, soprattutto nelle zone interne. Possibili piogge molto intense, raffiche violente e grandinate.
Nuova fase di maltempo sulla Sicilia, dove PRETEMP indica un Livello 1 di pericolosità per la possibilità di temporali localmente intensi.
A favorire l’instabilità sarà il passaggio verso le regioni meridionali di un residuo cut-off termico in quota, cioè una zona di aria relativamente più fredda capace di accentuare i contrasti atmosferici e favorire la formazione di temporali.
Secondo la previsione, sulla Sicilia potranno svilupparsi temporali anche di forte intensità tra il pomeriggio e la sera, con particolare attenzione alle aree interne e ai rilievi.
L’atmosfera resterà infatti molto instabile, anche a causa delle temperature elevate del mare. I valori di energia disponibile per i temporali, indicati dal parametro MLCAPE, potranno superare localmente i 2500 J/kg, condizioni favorevoli allo sviluppo di celle temporalesche particolarmente energiche.
Grandine fino a 3-4 centimetri e forti raffiche
Tra i fenomeni associati ai temporali più intensi, PRETEMP segnala la possibilità di forti precipitazioni concentrate in poco tempo, con accumuli localmente importanti.
Possibili anche grandinate con chicchi fino a 3-4 centimetri di diametro e soprattutto forti downburst, ovvero violente raffiche di vento generate dalle correnti discendenti dei temporali e capaci, localmente, di raggiungere intensità considerevoli.
Le celle temporalesche potranno organizzarsi in cluster e, in alcuni casi, in strutture lineari, pur risultando mediamente meno organizzate rispetto alle giornate precedenti.
Fenomeni soprattutto nel pomeriggio e in serata
La fase più favorevole allo sviluppo dei temporali viene individuata nelle ore pomeridiane e fino alle prime ore della sera.
La scarsa velocità di spostamento di alcuni sistemi temporaleschi potrebbe inoltre favorire piogge molto intense sulle stesse zone per un periodo relativamente prolungato.
PRETEMP non esclude completamente neppure fenomeni vorticosi locali, come trombe marine in prossimità delle coste o landspout nelle aree pianeggianti, sebbene per questo tipo di fenomeni la probabilità venga considerata più bassa.
La situazione resta quindi da seguire soprattutto nel corso del pomeriggio, quando sulla Sicilia potranno verificarsi temporali localmente severi accompagnati da grandine, nubifragi e forti colpi di vento.