Etna, cenere nei cieli: chiusi gli aeroporti di Catania, Comiso e Malta, voli sospesi fino alle 11

L’attività eruttiva dell’Etna continua a creare pesanti ripercussioni sul traffico aereo. Si ferma anche l’aeroporto di Comiso, nel Ragusano, dove tutte le attività di volo in partenza e in arrivo sono sospese fino alle ore 11 di oggi, mercoledì 12 agosto 2026.

A comunicarlo è SAC, la società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso. A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e della contemporanea presenza di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi aerei corrispondenti al settore C1 BIS.

Di conseguenza, nessun volo può decollare o atterrare a Comiso fino alle 11, salvo nuovi aggiornamenti legati all’evoluzione della nube vulcanica e alle condizioni dello spazio aereo.

SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto, poiché la situazione può subire modifiche anche nel corso delle prossime ore.

Stop anche a Catania

I problemi riguardano anche l’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, dove le restrizioni legate alla cenere dell’Etna hanno determinato la sospensione delle attività di volo fino alle ore 11 di oggi, 12 agosto.

La situazione resta in continua evoluzione: la direzione e l’intensità dei venti possono infatti modificare rapidamente lo spostamento della nube di cenere e, di conseguenza, le condizioni per la navigazione aerea.

Cenere dell’Etna, disagi anche a Malta

Le conseguenze dell’eruzione hanno raggiunto anche Malta. La nube di cenere vulcanica proveniente dall’Etna ha causato pesanti disagi all’aeroporto internazionale maltese: nella giornata di martedì sono stati cancellati 19 voli, dieci in arrivo e nove in partenza, mentre altri collegamenti hanno subito ritardi.

Anche Malta International Airport ha invitato i viaggiatori a controllare lo stato del proprio volo prima di raggiungere lo scalo.

L’Etna, dunque, continua a condizionare pesantemente i collegamenti aerei nel Mediterraneo: Catania e Comiso restano sotto stretta osservazione e nuovi aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.