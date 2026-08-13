🌋🌋 PATERNO’, CENERE DELL’ETNA: ATTIVATO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Il Comune attiva il COC per gestire l’emergenza e coordinare gli interventi sul territorio

La cenere dell’Etna continua a creare disagi a Paternò. A causa della forte ricaduta di materiale vulcanico sul territorio, il Comune ha deciso di attivare il Centro Operativo Comunale (COC).

L’ordinanza è stata firmata oggi, 13 agosto, dalla Commissione Straordinaria. Il provvedimento nasce dalla necessità di affrontare le criticità legate alla presenza della cenere, che sta interessando anche la viabilità e creando condizioni di pericolo per la circolazione.

Il COC sarà operativo presso la sede della Polizia Locale di Paternò e avrà il compito di coordinare le attività necessarie per fronteggiare l’emergenza.

Sono state attivate le funzioni dedicate a pianificazione, volontariato, mezzi e materiali, viabilità e informazione alla popolazione.

Il Centro Operativo Comunale resterà attivo fino al ritorno alla normalità. L’ordinanza è stata inoltre trasmessa alle forze dell’ordine, ai Vigili del Fuoco e agli organismi di Protezione Civile.

Una decisione che punta quindi a rafforzare il coordinamento degli interventi e a garantire maggiore sicurezza sul territorio di Paternò durante l’emergenza legata alla cenere dell’Etna.