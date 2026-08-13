🛑🛑 ULTIM’ORA Etna, scatta l’ALLARME: alta probabilità di fontane di lava, interdetta la zona sommitale
ULTIM’ORA Etna, scatta l’ALLARME: alta probabilità di fontane di lava, interdetta la zona sommitale Il sistema ETNAS passa al livello F1. La Protezione Civile regionale attiva la fase operativa di ALLARME: situazione in evoluzione sul vulcano
ULTIM’ORA – Nuovo allarme sull’Etna. La Protezione Civile regionale siciliana ha comunicato il passaggio al livello F1 del sistema ETNAS, che corrisponde a un’alta probabilità di accadimento imminente di fontane di lava.
Con il passaggio a F1 viene attivata la fase operativa locale di ALLARME e scattano le misure previste per la sicurezza nelle aree più vicine ai crateri.
In particolare, viene interdetta la Zona Sommitale (ZS) dell’Etna e devono essere sospese le attività presenti nell’area interessata.
Il livello F1 non indica necessariamente che una fontana di lava sia già in corso, ma segnala che i parametri monitorati hanno raggiunto una soglia compatibile con un’elevata probabilità di un fenomeno imminente.
La situazione sul vulcano resta dunque in evoluzione e viene monitorata costantemente. Si attendono ulteriori aggiornamenti da parte dell’INGV – Osservatorio Etneo e della Protezione Civile.
L’attenzione rimane alta anche per l’eventuale emissione di cenere vulcanica, la cui possibile ricaduta sul territorio dipenderà dall’evoluzione dell’attività eruttiva e dalla direzione dei venti.
Seguiranno aggiornamenti.