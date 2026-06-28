Ragalna, il terremoto non ferma la festa: i Vigili del Fuoco riportano Santa Barbara tra i fedeli

In occasione della ricorrenza estiva di Santa Barbara, compatrona di Ragalna, la comunità locale si appresta a vivere una giornata di profonda devozione e forte valenza simbolica. A seguito del terremoto dello scorso 4 marzo, che ha reso inagibile la chiesa parrocchiale e precluso l’accesso ai luoghi di culto, il simulacro-reliquiario della Santa era rimasto custodito all’interno della struttura danneggiata.



Per consentire lo svolgimento della tradizionale celebrazione religiosa, il parroco Don Vincenzo Nicolosi ha richiesto l’intervento del personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Catania. Gli operatori hanno effettuato il recupero in sicurezza del simulacro-reliquiario e la sua successiva traslazione nel cortile parrocchiale, area individuata per ospitare le funzioni religiose all’aperto.



L’intervento ha consentito alla comunità di poter celebrare la ricorrenza di Santa Barbara nonostante le limitazioni determinate dagli eventi sismici dello scorso marzo, confermando la collaborazione tra istituzioni e territorio nella gestione delle esigenze della popolazione.



Presente anche il Sindaco di Ragalna, Dott. Antonino Caruso, che ha espresso il ringraziamento dell’amministrazione comunale e della cittadinanza ai Vigili del Fuoco per il supporto assicurato alla comunità sin dalle prime fasi dell’emergenza.



Al fine di garantire il regolare svolgimento delle celebrazioni e la sicurezza dei fedeli e dell’area interessata, il Comando di Catania ha predisposto un apposito dispositivo operativo con personale specializzato.