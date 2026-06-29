🔴🔴 ULTIM'ORA. Scontro tra auto e scooter sulla SS121: traffico in tilt in direzione Paternò

Scontro tra auto e scooter sulla SS121: traffico in tilt in direzione Paternò

MISTERBIANCO – Incidente stradale intorno alle ore 13:00 lungo la SS121, dove per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati uno scooter e un'autovettura.

Il sinistro è avvenuto nei pressi dello svincolo Misterbianco–Motta Sant'Anastasia, lungo la carreggiata in direzione Paternò.

Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, caduto rovinosamente sull'asfalto in seguito all'impatto. Secondo le prime informazioni raccolte, fortunatamente il centauro non avrebbe riportato gravi conseguenze.

L'incidente sta provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità, con traffico completamente bloccato e lunghe code in direzione Paternò. Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione e, se possibile, di utilizzare percorsi alternativi fino al ripristino della normale circolazione.

Notizia in aggiornamento.