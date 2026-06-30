ULTIM'ORA – Forte boato nella zona dell'ospedale di Paternò: diverse segnalazioni, cause ancora da chiarire

Numerose segnalazioni da parte dei cittadini dopo un forte boato avvertito nei pressi dell'ospedale. Al momento non si conoscono le cause, in corso le verifiche.

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Secondo le informazioni raccolte dalla redazione, il forte boato avvertito questa mattina nella zona dell'ospedale di Paternò sarebbe stato provocato dall'esplosione di un pneumatico.

L'episodio, che aveva destato preoccupazione tra numerosi residenti per l'intensità del rumore, non sarebbe quindi riconducibile a eventi di altra natura.

Al momento non si segnalano particolari criticità. Qualora dovessero emergere ulteriori dettagli o conferme ufficiali, seguiranno nuovi aggiornamenti.

Paternò – Diverse segnalazioni sono giunte questa mattina alla redazione di 95047.it da parte di cittadini che riferiscono di aver udito un forte boato nella zona dell'ospedale di Paternò, in particolare nei pressi di via Emanuele Bellia.

Secondo quanto raccontato da alcuni residenti, il rumore sarebbe stato particolarmente intenso, tanto da essere avvertito distintamente in diverse abitazioni e, in alcuni casi, da svegliare chi stava ancora dormendo.

Al momento non sono note le cause del boato e non risultano comunicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti. Non è quindi possibile stabilire con certezza l'origine del forte rumore.

La redazione sta effettuando ulteriori verifiche per capire cosa sia accaduto.

Se avete sentito il boato o avete informazioni, foto o video utili, potete contattarci tramite WhatsApp al 393 9504777.

Notizia in aggiornamento.