🚨 ULTIM'ORA – Paternò, nuovo incidente alla rotonda tra via Convento e Corso Italia: due auto coinvolte

Ancora un incidente sulle strade di Paternò. Nella giornata di oggi, mercoledì 1 luglio 2026, per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture si sono scontrate alla rotatoria tra via Convento e Corso Italia.

Dalle immagini, l'impatto appare piuttosto violento: uno dei veicoli ha riportato evidenti danni alla fiancata e diversi detriti sono rimasti sparsi sull'asfalto. Fortunatamente, secondo le prime informazioni raccolte, non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Al momento sul posto non risulta presente alcuna autorità e non si conoscono ancora con precisione le cause che hanno provocato il sinistro.

L'incidente ha causato rallentamenti alla circolazione nella zona, particolarmente trafficata nelle ore di punta. Si raccomanda agli automobilisti di procedere con prudenza.

Notizia in aggiornamento.