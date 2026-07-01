Per 50 anni Paternò è stata la sua casa: Giuseppa Borzí compie 100 anni, arrivano gli auguri di Mattarella

Cento candeline per Giuseppa Borzí: 50 anni della sua vita trascorsi a Paternò

Un secolo di vita ricco di ricordi, affetti e valori. Giuseppa Borzí ha festeggiato i suoi 100 anni, un traguardo straordinario celebrato con emozione insieme ai familiari, agli amici e alle persone che le vogliono bene.

Nata a Nicolosi il 30 giugno 1926, dopo il matrimonio si è trasferita a Paternò, città che è diventata la sua casa per circa 50 anni. Qui ha costruito la sua famiglia, intrecciato amicizie e vissuto una parte importante della sua esistenza, mantenendo ancora oggi un profondo legame con la comunità paternonese. Da circa 25 anni risiede invece a Misterbianco.

I festeggiamenti si sono svolti presso la Casa Famiglia per Anziani Maria Santissima della Catena di Misterbianco, dove parenti, amici e conoscenti si sono riuniti per rendere omaggio alla centenaria. L’organizzazione della giornata è stata curata dalla persona che la assiste quotidianamente, insieme ai familiari, regalando alla festeggiata una ricorrenza indimenticabile.

Presenti il figlio, la nuora, i nipoti e numerosi parenti, che hanno voluto condividere un momento così speciale. Ad accogliere gli ospiti è stata anche la titolare della struttura, Enza De Luca, che ha sottolineato il valore di celebrare traguardi così importanti.

Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, impossibilitato a partecipare perché impegnato a Roma per motivi istituzionali, ha comunque voluto far sentire la propria vicinanza intervenendo in videochiamata per rivolgere gli auguri alla signora Giuseppa e alla sua famiglia.

Un compleanno reso ancora più speciale dagli auguri giunti anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha voluto rendere omaggio alla signora Giuseppa in occasione di questo importante traguardo dei 100 anni.

Per i cittadini di Paternò, Giuseppa Borzí rappresenta una persona che ha condiviso circa mezzo secolo di storia della città, attraversandone i cambiamenti e contribuendo, con la sua presenza, alla vita della comunità. Un legame che il tempo e il trasferimento a Misterbianco non hanno mai cancellato.

Alla signora Giuseppa Borzí vanno i più sinceri auguri per questo straordinario traguardo dei 100 anni.