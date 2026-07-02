Paternò, Guardia Medica: attenzione alla nuova sede, non sarà più in via Massa Carrara
Guardia Medica, attenzione alla nuova sede: non sarà più in via Massa Carrara
PATERNÒ - Guardia Medica di Paternò da domani 2 luglio operativa nella nuova sede della Casa della Comunità, in via Verga 85 (piano terra). Il servizio, precedentemente attivo in via Massa Carrara 2, è stato trasferito nei nuovi locali, assicurando la piena continuità dell’assistenza ai cittadini.
Restano invariati gli orari di attività:
dalle ore 20:00 alle ore 08:00 di tutti i giorni;
dalle ore 08:00 alle ore 20:00 nei giorni prefestivi e festivi.
Per informazioni o richieste di assistenza è possibile contattare il numero telefonico: 095.621288.
Il trasferimento rafforza l’integrazione della Guardia Medica all’interno della Casa della Comunità, nodo organizzativo della rete territoriale che assicura il coordinamento tra assistenza primaria, servizi sanitari e socio-sanitari. In questo ambito, la continuità assistenziale contribuisce a garantire la copertura sanitaria nelle fasce orarie non coperte dal medico di medicina generale, favorendo una gestione integrata dei bisogni di salute e un più efficace raccordo tra i diversi livelli di cura.