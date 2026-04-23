Ragalna, “35 anni di tasse ma senza servizi”: la denuncia da via Sant’Anna

“È normale una situazione del genere?”. È la domanda, carica di amarezza, che arriva da un nostro lettore di Ragalna, residente in via Sant’Anna, dove da anni – secondo quanto segnalato – si vive tra disagi e carenze di servizi essenziali. Una situazione che si trascinerebbe da oltre 35 anni, durante i quali i residenti continuerebbero a pagare regolarmente le tasse senza ricevere adeguati servizi, a partire dall’illuminazione pubblica, completamente assente.

Tra i problemi evidenziati anche la difficoltà negli spostamenti e una strada ritenuta pericolosa persino a piedi, soprattutto nelle ore serali. A preoccupare maggiormente è la sicurezza dei più giovani: “Da ragazzo ho sofferto tantissimo questa situazione – racconta – e oggi la vivono i miei figli, che non possono attraversare neanche a piedi né andare in autonomia a scuola, che è un diritto ed è pure obbligatorio per i minori”.

Il lettore punta il dito contro le istituzioni, sottolineando come nel corso degli anni nessuna amministrazione sia riuscita a risolvere quella che viene definita una situazione “disastrosa”. “Sono veramente amareggiato”, conclude.