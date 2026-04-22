Paternò, svuota una fioriera e porta via tutte le piante: donna ripresa dalle telecamere

Un episodio che lascia amarezza e indignazione quello segnalato da una cittadina di Paternò, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 20 aprile 2026, in via Trieste, nei pressi della chiesa di San Giovanni Bosco.

Secondo quanto raccontato dalla proprietaria, una donna si sarebbe avvicinata alla fioriera privata posta davanti alla sua abitazione, portando via tutte le piantine presenti. Il gesto si sarebbe consumato nell’arco di poche ore.

A documentare l’accaduto sono alcune immagini riprese da un sistema di videosorveglianza, nelle quali si vedrebbe chiaramente una persona adulta mentre preleva le piante e si allontana.

«Se avesse citofonato, le avrei regalato io una piantina. Ma portarle via tutte così, senza alcun rispetto, mi ha lasciata senza parole», racconta la cittadina.

Un episodio che riaccende il tema dell’inciviltà e della mancanza di rispetto per la proprietà privata. Non si tratterebbe, in questo caso, di una bravata giovanile, ma di un comportamento attribuito a una persona adulta.

La segnalazione è stata condivisa anche con l’obiettivo di sensibilizzare e invitare a un maggiore senso civico, soprattutto nei piccoli gesti quotidiani che fanno la differenza.