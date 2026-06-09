Tangenziale di Catania, camion perde materiale cementizio: lunghe code e rallentamenti

Disagi alla circolazione nel corso della mattinata sulla Tangenziale di Catania, dove un mezzo pesante ha disperso parte del materiale cementizio che stava trasportando lungo la carreggiata.

L'episodio si è verificato in prossimità della galleria Gagliano I, causando immediati rallentamenti e lunghe code con pesanti ripercussioni sul traffico veicolare. Numerosi automobilisti sono rimasti bloccati in coda mentre si sono formati incolonnamenti che hanno interessato diversi tratti dell'arteria.

Sul posto è intervenuta la ditta di pronto intervento incaricata della pulizia del piano viabile per rimuovere il materiale disperso e ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione.

Presenti anche le squadre Anas, impegnate nella gestione dell'emergenza e nel monitoraggio della viabilità, con l'obiettivo di consentire il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile.

Si raccomanda agli automobilisti diretti verso il tratto interessato di prestare la massima attenzione e, ove possibile, valutare percorsi alternativi fino al completamento delle operazioni di pulizia e messa in sicurezza della carreggiata.