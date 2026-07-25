Catania, muore a 7 anni: fegato, reni e cornee donati, il gesto immenso della famiglia

Un prelievo di organi è stato eseguito all'ospedale Garibaldi Nesima di Catania da un bambino di sette anni che era ricoverato nel reparto di Rianimazione pediatrica.

Sono stati prelevati fegato, reni e cornee grazie alla collaborazione tra diverse equipe specialistiche dell'Ismett di Palermo, del Policlinico di Bari e dell'Unità operativa complessa dei Oculistica dello stesso nosocomio etneo.

Il direttore generale del Garibaldi, Giuseppe Giammanco, ha espresso "il più profondo e sentito ringraziamento ai genitori del piccolo, che con un gesto di straordinario altruismo hanno scelto di donare speranza e futuro ad altre persone".

"Una decisione di altissimo valore civile e umano che - ha aggiunto - testimonia come, anche nel dolore più grande, possa nascere un messaggio di solidarietà e di amore verso il prossimo".