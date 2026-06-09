Bimbo di 7 anni in pericolo di vita, decollo nella notte da Sigonella: corsa contro il tempo per salvarlo

Il piccolo, ricoverato a Taormina per una grave patologia, è stato trasferito d’urgenza al Bambino Gesù di Roma a bordo di un C-130J dell’Aeronautica Militare.

l piccolo paziente, proveniente dall’Ospedale “S. Vincenzo” di Taormina, è stato trasferito a bordo del velivolo della 46ª Brigata Aerea insieme a un’equipe medica e all’autoambulanza per il successivo ricovero al “Bambino Gesù” di Roma.

Si è concluso nella tarda serata di ieri, 7 giugno, un delicatissimo trasporto sanitario d’urgenza effettuato da un velivolo C-130J della 46ª Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare. Il volo ha permesso il trasferimento rapido e sicuro di un bambino di appena 7 anni, in imminente pericolo di vita, dall’aeroporto di Sigonella a quello di Ciampino.

Il piccolo paziente, precedentemente ricoverato presso l’Ospedale “S. Vincenzo” di Taormina a causa di una grave patologia, necessitava di essere trasferito nel più breve tempo possibile all’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma per ricevere cure specialistiche salvavita. Date le condizioni critiche del bambino, si è reso necessario l’impiego di un C-130J, un assetto aereo di grandi dimensioni capace di imbarcare direttamente l’autoambulanza con a bordo il paziente e l’equipe medica di supporto, garantendo così la continuità dell’assistenza durante tutte le fasi del viaggio.

La richiesta di intervento, resasi necessaria per garantire la massima tempestività, è stata avanzata dalla Prefettura di Roma. L’equipaggio della 46ª Brigata Aerea di Pisa, in servizio di prontezza operativa per questo genere di emergenze, ha completato le procedure di imbarco a Sigonella decollando intorno alle ore 23:30 locali. Il velivolo è atterrato sulla pista di Ciampino poco prima dell’una di notte, dopodiché l’ambulanza, una volta sbarcata, si è diretta immediatamente verso la struttura ospedaliera della Capitale.

Come avviene regolarmente per questa tipologia di interventi d’urgenza, il volo è stato autorizzato e coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’organo che gestisce le attivazioni della flotta aerea di Stato per i trasporti sanitari e di soccorso su tutto il territorio nazionale.

Questo genere di missioni rientra tra i compiti d’istituto che l’Aeronautica Militare svolge quotidianamente a favore della collettività. Gli equipaggi e i velivoli da trasporto della Forza Armata sono pronti a decollare 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi destinati a trapianti, equipe mediche o, come in questo caso, di mezzi di soccorso direttamente operativi.