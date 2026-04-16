Santa Maria di Licodia, notte di fuoco: 4 auto in fiamme, cause in fase di accertamento
Santa Maria di Licodia, notte di fuoco: 4 auto in fiamme, cause in fase di accertamento
I Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti la notte scorsa per l'incendio di 4 autovetture e in via Vittorio Emanuele all'altezza del civici dal 197 al 203 a Santa Maria di Licodia.
Spente le fiamme che avvolgevano le autovetture, si sono messe in sicurezza anche le abitazioni e le attività commerciali vicine.
Non sono stati segnalati danni a persone.
Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.
Si è reso necessario anche l'intervento di una squadra dell'Enel per via di cavi elettrici coinvolti nell'incendio.
Sul posto anche militari dei Carabinieri di Biancavilla per gli accertamenti del caso