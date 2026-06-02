🔴 ULTIM'ORA. Incidente sulla superstrada 121, auto in testacoda e traffico verso Catania

Scontro avvenuto oggi 2 giugno nei pressi dello svincolo Valcorrente. Soccorsi sul posto e lunghe code nel tratto interessato.

🔄 AGGIORNAMENTO ORE 15

Fortunatamente non si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte nell’incidente avvenuto oggi sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Catania.

Sul posto è intervenuta la Polizia per effettuare i rilievi e gestire la viabilità dopo il violento impatto che aveva provocato forti rallentamenti nel tratto interessato.

Intorno alle ore 15 il traffico è progressivamente tornato alla normalità, con la circolazione nuovamente regolare lungo la carreggiata interessata dal sinistro.

Attimi di apprensione nella giornata di oggi lungo la superstrada in direzione Catania, nei pressi dello svincolo di Valcorrente, dove si è verificato un violento incidente stradale.

Secondo le prime informazioni raccolte, sarebbero almeno due i veicoli coinvolti nello scontro. L’impatto sarebbe stato particolarmente violento e una delle automobili ha terminato la propria corsa in testacoda, rimanendo di traverso sulla carreggiata.

Come si vede dalla foto inviata alla nostra redazione, il mezzo è rimasto fermo al centro della strada con diversi detriti sparsi sull’asfalto, causando rallentamenti e disagi alla circolazione nel tratto interessato.

Sul posto sono presenti i soccorsi mentre il traffico procede a rilento in direzione Catania, con code che si stanno formando già nei pressi dello svincolo Valcorrente.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte né sull’esatta dinamica del sinistro, che resta in fase di accertamento.

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