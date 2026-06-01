Paternò, mistero nella notte: colpi contro un’auto finiscono anche su un portone. La foto

Indagini in corso dopo i colpi esplosi nella notte contro la porta di un’abitazione nella zona di via Pietro Lupo.

Emergono ulteriori dettagli su quanto accaduto nella notte a Paternò, nella zona di via Pietro Lupo, dove intorno alle ore 2 diversi residenti hanno segnalato forti colpi uditi in strada.

Secondo le prime informazioni raccolte, alcuni colpi avrebbero raggiunto il portone di un’abitazione della zona, come si vedrebbe anche dalla foto pubblicata nell’articolo, facendo scattare l’allarme tra i residenti.

Sul posto sarebbero intervenuti i Carabinieri e un’ambulanza del 118. Per alcuni minuti la strada sarebbe stata anche chiusa al traffico mentre venivano effettuati i primi accertamenti.

La dinamica dell’accaduto resta ancora da chiarire. Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe anche quella di colpi esplosi contro un’auto e che sarebbero poi finiti contro il portone dell’abitazione, come mostrerebbero i segni presenti nella foto.

Sull’accaduto sono in corso indagini e accertamenti da parte delle forze dell’ordine, che starebbero acquisendo e visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore.

IN AGGIORNAMENTO.