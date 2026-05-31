Paternò senz’acqua in diverse zone: arrivano tante segnalazioni, problemi anche da voi?
• Residenti esasperati da diverse zone della città: “Di domenica senz’acqua è una vergogna”
Mattinata di disagi a Paternò per numerosi cittadini che segnalano problemi legati alla mancanza d’acqua in diverse aree della città. Diverse le proteste arrivate in redazione da residenti esasperati per il servizio interrotto proprio nella giornata di domenica.
Tra le segnalazioni ricevute, alcuni residenti della zona Scala Vecchia denunciano di essere completamente senz’acqua già dalle prime ore della giornata. «È una vergogna, di domenica con tutti a casa», raccontano alcuni cittadini, evidenziando i forti disagi per famiglie e anziani.
Problemi simili vengono segnalati anche nelle zone di via Fiume e via Abate Meli, dove diversi residenti riferiscono di non ricevere acqua nelle abitazioni. Alcuni cittadini spiegano inoltre di aver provato più volte a contattare i numeri dell’acquedotto e del servizio guasti, senza però riuscire ad ottenere risposta.
Al momento non sono note le cause precise del disservizio né eventuali tempi per il ripristino del servizio idrico. Non è escluso che possano esserci guasti o interventi sulla rete.
Restiamo in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte degli enti competenti per chiarire l’origine del problema e i tempi di ripristino del servizio.
Anche nella vostra zona state riscontrando problemi con l’erogazione dell’acqua? Potete segnalarcelo nei commenti o tramite messaggio alla redazione indicando la zona interessata.