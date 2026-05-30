Misterbianco Picchia violentemente la moglie durante lite, donna è gravissima

Violenta aggressione nella notte a Belsito di Misterbianco: donna di 49 anni ricoverata in gravi condizioni, arrestato il marito 53enne.

Momenti di grande tensione nella notte nella frazione Belsito di Misterbianco, dove si sarebbe consumato un drammatico episodio di violenza domestica. Un uomo di 53 anni, al culmine di una lite familiare, avrebbe aggredito la moglie di 49 anni, ferendola gravemente.

Immediato l’intervento dei soccorsi. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove si trova ricoverata con prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero considerate molto serie dai sanitari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Misterbianco e del Nucleo Radiomobile, che hanno bloccato l’uomo poco dopo i fatti. Per il 53enne è scattato l’arresto con la pesante accusa di tentato femminicidio.

I militari dell’Arma stanno ora ricostruendo con precisione quanto accaduto all’interno dell’abitazione e le cause che avrebbero portato alla violenta aggressione. L’episodio ha profondamente scosso la comunità della frazione misterbianchese, riportando ancora una volta l’attenzione sul dramma della violenza sulle donne.