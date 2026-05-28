🔴 ULTIM’ORA – Maxi controlli a Paternò: Polizia e Municipale presidiano diversi punti della città

Pattuglie e camionette segnalate tra centro e ingresso del paese

Serata di controlli coordinati a Paternò con la presenza congiunta di agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale in diverse zone del territorio cittadino.

Secondo numerose segnalazioni arrivate in redazione, posti di blocco e verifiche sarebbero stati effettuati in più punti della città, in particolare all’ingresso di Paternò, in via Vittorio Emanuele all’altezza dell’Albergo Sicilia, e nella zona dei Quattro Canti.

Sul posto segnalate almeno quattro pattuglie, un furgone della Polizia e la presenza anche di camionette impegnate nei controlli. Le forze dell’ordine starebbero effettuando verifiche su veicoli e conducenti nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli su eventuali controlli, sanzioni o provvedimenti adottati durante l’operazione.

Sicuramente nelle prossime ore potrebbero essere forniti ulteriori dettagli ufficiali sulle attività svolte in città.