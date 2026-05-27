Muore schiacciato dal muletto a Catania: la vittima è il calciatore Francesco Cannone

L’incidente nel Blocco Giancata mentre lavorava in un’azienda di logistica. Aperta un’inchiesta per omicidio colposo, sequestrati il muletto e l’area dell’incidente.

ncora una tragedia sul lavoro in Sicilia. A perdere la vita nel pomeriggio di oggi, all’interno di un’azienda di logistica nella zona industriale di Catania, è stato Francesco Cannone, 31 anni, conosciuto da amici e conoscenti come “Franzua”.

L’uomo, sposato e padre di due figli, era molto conosciuto anche nel mondo del calcio dilettantistico siciliano. Cresciuto nel settore giovanile del Catania fino alla formazione Primavera, nel corso degli anni aveva vestito le maglie di Taormina, Noto, Viagrande, Atletico Catania, Leonzio, Città di Siracusa, Real Aci e Belpasso. Nell’ultima stagione aveva giocato con l’Aci Sant’Antonio, nel campionato di Promozione.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’operaio stava manovrando un muletto all’esterno dell’azienda quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si sarebbe ribaltato finendo per schiacciarlo.

L’allarme è scattato poco prima delle ore 16. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 31enne.

Nell’azienda sono arrivati anche gli agenti della Squadra Volanti, del Commissariato di Librino, la Polizia Scientifica, i Vigili del Fuoco e il personale dello Spresal dell’Asp di Catania, incaricato di svolgere gli accertamenti sulle condizioni di sicurezza sul lavoro.

La Procura di Catania ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. L’inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e dalla sostituta Valentina Antonucci.

Disposta anche l’autopsia sul corpo della vittima, mentre il muletto e l’area dell’incidente sono stati sequestrati per consentire tutti gli accertamenti investigativi.

La notizia della morte di Francesco Cannone ha rapidamente fatto il giro del Catanese, suscitando dolore e sgomento tra amici, colleghi e nel mondo dello sport locale. Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sui social nelle ultime ore.

Tra questi quello dell’ASD Belpasso Football Club: «Ciao Franzua. Il Belpasso FC si stringe alla famiglia Cannone per la scomparsa di Francesco, nostro ex calciatore e uno di noi per tanto tempo. Un sincero cordoglio alla famiglia in questo tragico momento».

Anche il Città di Misterbianco ha voluto ricordarlo con un messaggio carico di dolore: «Ciao grande campione. Città di Misterbianco si stringe al grandissimo dolore della famiglia Cannone. Sentite condoglianze. Riposa in pace Franzua».