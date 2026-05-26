Paternò in ansia: 42enne paternese si allontana a Catania, l’appello della famiglia

Ore di apprensione tra Paternò e Catania: familiari e conoscenti cercano Francesco Spampinato dopo il mancato rientro.

Ore di forte apprensione tra Paternò e Catania per Francesco Spampinato, 42enne paternese del quale non si avrebbero più notizie dopo il suo allontanamento avvenuto nelle ultime ore nel capoluogo etneo.

Secondo quanto riferito dai familiari, l’uomo si trovava nella zona di via Dottor Consoli, nell’area delle case popolari, quando si sarebbe allontanato senza più fare ritorno.

Da quel momento parenti e conoscenti stanno tentando di rintracciarlo senza riuscire ad avere contatti.

La famiglia, molto preoccupata, ha già effettuato le prime segnalazioni alle autorità competenti e nelle ultime ore ha diffuso anche un appello sui social, pubblicando una fotografia dell’uomo nella speranza che qualcuno possa averlo visto.

Nel post pubblicato dai familiari si legge: «Per chiunque vedesse mio figlio Francesco Spampinato che si è allontanato dalla via Dottor Consoli a Catania mi contatti».

Chiunque abbia informazioni utili o lo abbia incontrato nelle ultime ore può contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 oppure il numero 3476076159 diffuso dalla famiglia nell’appello social.

La situazione resta in aggiornamento.