ULTIM’ORA Incendio alla Timpa di Leucatia: in azione anche elicottero dei Vigili del Fuoco, colonna di fumo visibile da chilometri

Incendio alla Timpa di Leucatia: fumo visibile da chilometri, in azione i Vigili del Fuoco e un elicottero. Secondo le prime informazioni un pompiere sarebbe rimasto ferito, cause in corso di accertamento.

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio a Catania per un grosso incendio divampato nella zona della Timpa di Leucatia. Da via Manzella si è alzata una densa colonna di fumo grigio altissima, visibile a notevole distanza e da diversi punti della città, fino a chilometri di distanza.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate senza sosta nelle operazioni di spegnimento e di contenimento del rogo, che sta interessando un’ampia area.

Secondo le prime informazioni, durante le operazioni un vigile del fuoco sarebbe rimasto ferito.

Al momento non sono ancora note le sue condizioni e si attendono ulteriori aggiornamenti.

Sul posto sta operando anche un elicottero dei Vigili del Fuoco per supportare le operazioni di spegnimento dall’alto.

Le cause dell’incendio restano ancora da accertare.

La situazione è in continuo aggiornamento