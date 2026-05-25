Tragedia nella notte a Catania: violento schianto tra moto e scooter, morti due giovani

I due giovani, di 21 e 24 anni, sarebbero stati sbalzati violentemente sull’asfalto dopo l’impatto tra i mezzi.

CATANIA – Una notte drammatica quella appena trascorsa nel cuore di Catania, dove un terribile incidente stradale è costato la vita a due giovani. Il violento impatto si è verificato poco dopo la mezzanotte in via Umberto, all’incrocio con via Musumeci.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio della Polizia Municipale, i due ragazzi viaggiavano rispettivamente a bordo di una moto e di uno scooter quando, per cause in fase di accertamento, i mezzi si sarebbero scontrati violentemente. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche l’elevata velocità.

L’impatto sarebbe stato devastante. I due conducenti sono stati sbalzati sull’asfalto riportando gravissime ferite. Alcuni cittadini presenti in zona hanno immediatamente lanciato l’allarme al Numero Unico di Emergenza 112 facendo intervenire sul posto i sanitari del 118.

Nonostante i disperati tentativi di rianimazione effettuati dai soccorritori, per i due giovani non c’è stato nulla da fare. I due giovani, il catanese V.C., di 21 anni, e un 23enne originario dello Sri Lanka, H.L.P. le iniziali, sono infatti morti in seguito alle gravissime lesioni riportate nello schianto.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Catania che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità.

La notizia si è rapidamente diffusa in città, lasciando sgomento e dolore tra residenti e passanti che, richiamati dal forte rumore dello schianto, sono scesi in strada pochi istanti dopo l’impatto.