Lunedì allerta gialla in tutta la Sicilia: previsti piogge e temporali

Nonostante il caldo e temperature oltre i 30 gradi, la Protezione Civile avverte: possibili rovesci, fulmini e locali disagi in diverse zone dell’Isola

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta gialla per rischio temporali valida per la giornata di lunedì 25 maggio 2026 su gran parte della Sicilia.

Nonostante le temperature restino piuttosto elevate e il clima continui ad avere caratteristiche quasi estive, nelle prossime ore è previsto un peggioramento delle condizioni meteo con piogge e locali temporali.

Secondo il bollettino ufficiale, sono previste precipitazioni “da isolate a sparse, anche a prevalente carattere di rovescio o temporale”, con quantitativi generalmente deboli ma localmente moderati.

I fenomeni potrebbero interessare diverse aree dell’Isola, compreso il versante ionico, il bacino del Simeto e parte della Sicilia orientale.

A rendere particolare questa situazione è proprio il contrasto tra il caldo anomalo di questi giorni e l’arrivo di correnti instabili in quota, che potrebbero favorire improvvisi acquazzoni accompagnati da fulmini e raffiche di vento.

Le previsioni parlano infatti di temperature ancora elevate anche nei primi giorni della settimana, con punte superiori ai 30 gradi in diverse province siciliane.

L’allerta gialla corrisponde a una fase di “ordinaria criticità”, ma la Protezione Civile invita comunque alla prudenza, soprattutto negli spostamenti durante eventuali rovesci intensi e nelle aree soggette ad allagamenti o smottamenti.