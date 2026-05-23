Orrore a Messina, 51enne arrestato: si era isolato in auto con la figlia della compagna

Arrestato dai Carabinieri di Messina Centro, il 51enne è stato sorpreso in zona isolata a Zafferia con la figlia minorenne della compagna, secondo gli accertamenti.

MESSINA. Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato un 51enne, incensurato, ritenuto responsabile di “atti sessuali con minore”, commesso ai danni della figlia della propria compagna.

“L’arresto – spiegano le forze dell’ordine – scaturisce dalla collaborazione istituzionale costantemente intrattenuta dai Reparti dell’Arma con gli istituti scolastici del territorio, nell’ambito della quale era stata segnalata la possibilità che una frequentatrice fosse vittima di abusi.

Gli accertamenti conseguentemente condotti dai Carabinieri hanno consentito, nella serata di ieri, di sorprendere l’uomo che si era appartato in una zona isolata di “Zafferia” in compagnia della minore, compiendo con la stessa alcune pratiche sessuali a bordo della propria autovettura.

A seguito dell’occorso, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi, mentre la minore è stata affidata al padre e trasportata presso il policlinico per le cure del caso”.