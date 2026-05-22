🔴 Ultim’ora – Tragedia a Santa Maria La Scala: auto precipita in una proprietà privata, un morto

Dramma nel Catanese, mezzo fuori strada tra la vegetazione: una vittima

Drammatico incidente nel primo pomeriggio di oggi a Santa Maria La Scala, frazione marinara del comune di , dove un uomo ha perso la vita in seguito a un violento sinistro stradale.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, ancora tutte in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo che, per cause in corso di verifica, sarebbe finito fuori strada precipitando all’interno di una proprietà privata immersa nella vegetazione.

L’impatto sarebbe stato devastante. Sempre secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo durante l’incidente. Al momento non sono ancora state rese note le generalità della vittima.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

Dalle immagini raccolte sul luogo dell’incidente si vede il fuoristrada distrutto tra alberi e vegetazione, con il parabrezza gravemente danneggiato dopo il violento impatto.

Articolo in aggiornamento.