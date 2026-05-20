Paternò, al via le prove per vigili: alcuni esclusi senza certificato medico previsto dal bando

Al “Mazzola” le prove fisiche per 7 vigili urbani. Alcuni candidati esclusi senza certificato medico agonistico previsto dal bando.

Si sono svolte oggi, 20 maggio 2026, presso lo stadio comunale “Valentino Mazzola” di Misterbianco, le prime prove di efficienza fisica relative al concorso pubblico bandito dal Comune di Paternò per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 7 agenti di Polizia Locale.

La prova prevedeva la corsa di 800 metri piani da completare entro il tempo massimo di 4 minuti per i candidati di sesso maschile e 5 minuti per le candidate di sesso femminile.

Nel frattempo, in redazione sono arrivate diverse segnalazioni da parte di alcuni partecipanti che lamentano una situazione ritenuta “poco chiara” riguardo alla documentazione sanitaria necessaria per prendere parte alla prova odierna.

Secondo quanto riferito da alcuni candidati, diversi concorrenti sarebbero stati rimandati o esclusi perché sprovvisti del certificato medico per attività sportiva agonistica. Alcuni sostengono che tale indicazione non fosse riportata nella convocazione ricevuta, anche se la prescrizione risultava invece inserita all’interno del bando ufficiale del concorso.

Nel dettaglio, il bando prevedeva che, “a pena di esclusione”, ogni candidato dovesse presentare un certificato medico per attività sportiva agonistica correlata all’atletica leggera e sport affini, in corso di validità, da consegnare il giorno stesso della prova di efficienza fisica.

Una circostanza che avrebbe generato malumori e proteste tra alcuni partecipanti, soprattutto tra coloro che non avevano letto attentamente tutte le clausole previste dal bando concorsuale.