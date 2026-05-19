Oggi autovelox sulla SS121: ecco il calendario settimanale fornito dalla Polizia Stradale
La Polizia Stradale ha diffuso il calendario ufficiale dei controlli elettronici della velocità previsti questa settimana in Sicilia: oggi autovelox anche sulla SS121 Catanese insieme ad A19, A20 e altre importanti arterie dell’Isola.
La Polizia di Stato – Servizio Polizia Stradale ha pubblicato il calendario ufficiale dei controlli elettronici della velocità previsti sulle principali strade siciliane nella settimana compresa tra lunedì 18 e domenica 24 maggio 2026. Tra le tratte interessate figurano anche la SS121 Catanese e la SS417 in provincia di Catania.
📍 Martedì 19 maggio
A19 Palermo-Catania (PA)
A20 Messina-Palermo (PA)
A29 Palermo-Mazara del Vallo (TP)
SS115 Sud Occidentale Sicula (AG)
SS121 Catanese (CT)
SS626 (CL)
📍 Mercoledì 20 maggio
A29 Palermo-Mazara del Vallo (TP)
A20 (ME)
SS640 di Porto Empedocle (CL)
SP21 (EN)
📍 Giovedì 21 maggio
A19 Palermo-Catania (PA)
A29 Palermo-Mazara del Vallo (TP)
SS189 (AG)
SS626 (CL)
SS417 (CT)
📍 Venerdì 22 maggio
A19 Palermo-Catania (PA)
A626 (CL)
SS640 di Porto Empedocle (AG)
SS417 (CT)
📍 Sabato 23 maggio
A626 (CL)
Il calendario è stato fornito direttamente dalla Polizia Stradale e ha finalità di prevenzione e sicurezza stradale. Gli automobilisti sono invitati a rispettare i limiti di velocità e mantenere prudenza alla guida.