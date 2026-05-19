Oggi autovelox sulla SS121: ecco il calendario settimanale fornito dalla Polizia Stradale

La Polizia Stradale ha diffuso il calendario ufficiale dei controlli elettronici della velocità previsti questa settimana in Sicilia: oggi autovelox anche sulla SS121 Catanese insieme ad A19, A20 e altre importanti arterie dell’Isola.

La Polizia di Stato – Servizio Polizia Stradale ha pubblicato il calendario ufficiale dei controlli elettronici della velocità previsti sulle principali strade siciliane nella settimana compresa tra lunedì 18 e domenica 24 maggio 2026. Tra le tratte interessate figurano anche la SS121 Catanese e la SS417 in provincia di Catania.

📍 Martedì 19 maggio

A19 Palermo-Catania (PA)

A20 Messina-Palermo (PA)

A29 Palermo-Mazara del Vallo (TP)

SS115 Sud Occidentale Sicula (AG)

SS121 Catanese (CT)

SS626 (CL)

📍 Mercoledì 20 maggio

A29 Palermo-Mazara del Vallo (TP)

A20 (ME)

SS640 di Porto Empedocle (CL)

SP21 (EN)

📍 Giovedì 21 maggio

A19 Palermo-Catania (PA)

A29 Palermo-Mazara del Vallo (TP)

SS189 (AG)

SS626 (CL)

SS417 (CT)

📍 Venerdì 22 maggio

A19 Palermo-Catania (PA)

A626 (CL)

SS640 di Porto Empedocle (AG)

SS417 (CT)

📍 Sabato 23 maggio

A626 (CL)

Il calendario è stato fornito direttamente dalla Polizia Stradale e ha finalità di prevenzione e sicurezza stradale. Gli automobilisti sono invitati a rispettare i limiti di velocità e mantenere prudenza alla guida.