🔴 Incidente sulla SP 229 II tra Licodia e Paternò: coinvolte due auto

Scontro tra due auto sulla SP 229 II tra Licodia e Paternò: Carabinieri sul posto, traffico rallentato e detriti sulla carreggiata.

Incidente nel pomeriggio di oggi lungo la SP 229 II, la strada che collega Santa Maria di Licodia a Paternò, nel territorio licodiese.

Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture si sono scontrate lungo l’arteria provinciale. Fortunatamente non si registrano gravi conseguenze per gli occupanti dei mezzi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. A seguito dell’impatto, diversi detriti sono finiti sulla carreggiata, rendendo necessario prestare particolare attenzione alla guida nel tratto interessato.

Il traffico nella zona sta subendo rallentamenti, ma la circolazione resta comunque aperta.