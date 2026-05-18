🔴 Paternò, smarrito portafoglio con documenti e ricetta medica urgente: appello per ritrovarlo
🔴 Paternò, smarrito portafoglio con documenti e ricetta medica urgente: appello per ritrovarlo
Momenti di forte preoccupazione per una donna che nelle ultime ore ha lanciato un appello disperato dopo aver smarrito il proprio portafoglio in zona Vico Gaetano Pulvirenti 9, a Paternò.
Secondo quanto segnalato alla redazione di 95047.it, si tratterebbe di un portafoglio grande marca Alviero Martini, all’interno del quale sarebbero custoditi documenti aziendali molto importanti e soprattutto una ricetta speciale indispensabile per un farmaco destinato al marito, affetto da diabete.
La proprietaria chiede il massimo aiuto ai cittadini nella speranza che qualcuno possa averlo trovato o notato nelle vicinanze. L’appello è stato diffuso con urgenza proprio per l’importanza del contenuto custodito all’interno del portafoglio.
📲 Chiunque dovesse avere informazioni o ritrovare il portafoglio può contattare immediatamente la redazione di 95047.it tramite WhatsApp al 393 9504777 oppure consegnarlo alle autorità competenti.
Anche una semplice condivisione potrebbe risultare fondamentale per aiutare la famiglia a recuperare il portafoglio nel più breve tempo possibile.