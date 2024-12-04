RUBRICA OGGETTI SMARRITI. Fede nuziale ritrovata in un supermercato di Paternò: appello per rintracciare il proprietario
05 febbraio 2026 11:11
PATERNO'. Ritrovato borsellino con chiavi: all’interno i recapiti di chi l’ha trovato
30 dicembre 2025 20:59
Rubrica Oggetti smarriti: chiavi trovate al Viale dei Platani, si cercano i proprietari
30 novembre 2025 11:25
Paternò, ritrovata una targa di moto nei pressi della scuola “Errico Fermi”
05 ottobre 2025 12:14
Paternò, smarrito portafogli con documenti importantissimi: l’appello della proprietaria
18 settembre 2025 11:52
Paternò, smarrita targa anteriore auto: offresi ricompensa per il ritrovamento
07 settembre 2025 09:14
SMARRITO PORTAFOGLIO A PATERNÒ: CONTIENE DOCUMENTI IMPORTANTI, L’APPELLO DELLA PROPRIETARIA
08 agosto 2025 14:34
CHIAVI SMARRITE RITROVATE FUORI DAL PALAZZO DI FERRO A PATERNÒ: SI CERCA IL PROPRIETARIO
25 luglio 2025 10:46
RUBRICA OGGETTI SMARRITI – CHIAVI RITROVATE IN ZONA PIAZZA UMBERTO A PATERNÒ
03 luglio 2025 11:07
PORTAFOGLIO RITROVATO DA LEROY MERLIN A ETNAPOLIS: SI CERCA LA PROPRIETARIA
01 luglio 2025 20:05
Paternò – Ritrovato un portafoglio in via G.B.Nicolosi: si cerca il proprietario
10 giugno 2025 09:34
PATERNO'. Smarrito un borsello in via Sardegna: “restituitemi almeno i documenti, potete tenere i soldi”
26 maggio 2025 13:29
HAI PERSO UNA CARTA? DUE RITROVAMENTI IN CITTÀ: SI CERCANO I PROPRIETARI
25 marzo 2025 09:48
PATERNO'. CELLULARE RITROVATO DAVANTI A UN NEGOZIO IN VIA EMANUELE BELLIA - RUBRICA OGGETTI SMARRITI 95047
15 febbraio 2025 16:43
SERVIZIO OGGETTI SMARRITI DI 95047.IT: CHIAVI DI CITROËN RITROVATE A PATERNÒ
25 gennaio 2025 11:05
OGGETTI SMARRITI: DUE SEGNALAZIONI DI RITROVAMENTO A PATERNÒ
07 gennaio 2025 21:55
RITROVATA UNA VALIGETTA A RAGALNA: CERCASI PROPRIETARIO
04 gennaio 2025 15:38
RITROVAMENTO DI UN MAZZO DI CHIAVI PER SCOOTER A PATERNÒ
18 dicembre 2024 21:13
PATERNO’: RUBRICA OGGETTI SMARRITI – RITROVATO UN MAZZO DI CHIAVI
05 dicembre 2024 12:06
RICOMPENSA PER FEDE NUZIALE PERSA A RAGALNA: APPELLO AI CONCITTADINI
04 dicembre 2024 20:04