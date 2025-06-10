Paternò – Ritrovato un portafoglio in via G.B.Nicolosi: si cerca il proprietario

Un gesto di civiltà e senso comunitario arriva da una cittadina di Paternò, che nei pressi della parte bassa di via Gianbattista Nicolosi ha ritrovato un portafoglio, presumibilmente appartenente a un...

Un gesto di civiltà e senso comunitario arriva da una cittadina di Paternò, che nei pressi della parte bassa di via Gianbattista Nicolosi ha ritrovato un portafoglio, presumibilmente appartenente a un ragazzo.

Il portafoglio, di piccole dimensioni, non contiene documenti che permettano l’identificazione del proprietario, rendendo difficile la restituzione diretta. È stato rinvenuto per strada, ma al momento non vi sono ulteriori dettagli utili per risalire con certezza a chi lo abbia smarrito.

Con grande senso di responsabilità, la cittadina ha consegnato l’oggetto al punto vendita CartoCopyService, sito in via Vittorio Emanuele 313 a Paternò. Chiunque pensi possa trattarsi del proprio portafoglio è invitato a recarsi presso il negozio per verificare.

L’appello è rivolto all’intera comunità: condividere questo messaggio può fare la differenza e aiutare a restituire l’oggetto al suo legittimo proprietario.

Grazie a chi vorrà collaborare.