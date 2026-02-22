95047

Paternò, controlli in due attività. Carni senza tracciabilità e gravi irregolarità igieniche

Paternò, controlli in due attività. Carni senza tracciabilità e gravi irregolarità igieniche

22 febbraio 2026
PATERNO’ (CT) – Proseguono i controlli sul territorio a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Nei giorni scorsi, a Paternò, sono stati effettuati controlli mirati in due attività commerciali di Piazza Indipendenza, con esito pesante: sanzioni per circa 10 mila euro e sequestro di centinaia di prodotti alimentari, tra cui 11 kg di kebab.

In queste ore, inoltre, è arrivato anche un video che mostra parte delle operazioni svolte durante i controlli.

Controlli congiunti tra Polizia Locale, Corpo Forestale, ASP e Vigili del Fuoco

L’operazione è stata eseguita dalla Polizia Locale di Paternò, congiuntamente al Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia del Corpo Forestale Regionale, al personale dell’ASP di Catania – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, e ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò.

I controlli erano finalizzati alla verifica della tracciabilità degli alimenti e delle condizioni igienico-sanitarie dei locali di vendita.

Irregolarità igieniche e troppe bombole di gas

Durante l’ispezione, in una delle due attività, sono state riscontrate condizioni igienico-sanitarie non conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Inoltre è stata accertata la presenza di un numero di bombole di gas superiore al consentito: per motivi di sicurezza, le bombole sono state ridotte al numero minimo previsto dalla legge.

Carni senza tracciabilità e prodotti senza etichetta in italiano

Nell’altra attività commerciale, invece, gli operatori hanno riscontrato la mancata tracciabilità delle carni e la non corretta etichettatura in lingua italiana di numerose confezioni alimentari.

Sequestrati kebab, pane arabo, uova e oltre 400 confezioni

Il bilancio dei controlli parla chiaro: sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 10.000 euro ed è stato disposto il sequestro amministrativo di numerosi alimenti, tra cui:

  • 11 kg di kebab

  • 3 kg di pane arabo

  • 3 kg di impasto di pane

  • 20 uova già cotte

  • 23 kg di fegato di agnellino di origine rumena

  • 18 confezioni in plastica di prodotti dolciari

  • 424 confezioni di prodotti alimentari vari

Controlli in corso

Le attività di controllo, come comunicato dagli enti coinvolti, proseguiranno anche nei prossimi giorni.

