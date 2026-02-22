Paternò, controlli in due attività. Carni senza tracciabilità e gravi irregolarità igieniche

PATERNO’ (CT) – Proseguono i controlli sul territorio a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Nei giorni scorsi, a Paternò, sono stati effettuati controlli mirati in due attività commerciali di Piazza Indipendenza, con esito pesante: sanzioni per circa 10 mila euro e sequestro di centinaia di prodotti alimentari, tra cui 11 kg di kebab.

In queste ore, inoltre, è arrivato anche un video che mostra parte delle operazioni svolte durante i controlli.

Controlli congiunti tra Polizia Locale, Corpo Forestale, ASP e Vigili del Fuoco

L’operazione è stata eseguita dalla Polizia Locale di Paternò, congiuntamente al Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia del Corpo Forestale Regionale, al personale dell’ASP di Catania – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, e ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò.

I controlli erano finalizzati alla verifica della tracciabilità degli alimenti e delle condizioni igienico-sanitarie dei locali di vendita.

Irregolarità igieniche e troppe bombole di gas

Durante l’ispezione, in una delle due attività, sono state riscontrate condizioni igienico-sanitarie non conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Inoltre è stata accertata la presenza di un numero di bombole di gas superiore al consentito: per motivi di sicurezza, le bombole sono state ridotte al numero minimo previsto dalla legge.

Carni senza tracciabilità e prodotti senza etichetta in italiano

Nell’altra attività commerciale, invece, gli operatori hanno riscontrato la mancata tracciabilità delle carni e la non corretta etichettatura in lingua italiana di numerose confezioni alimentari.

Sequestrati kebab, pane arabo, uova e oltre 400 confezioni

Il bilancio dei controlli parla chiaro: sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 10.000 euro ed è stato disposto il sequestro amministrativo di numerosi alimenti, tra cui:

11 kg di kebab

3 kg di pane arabo

3 kg di impasto di pane

20 uova già cotte

23 kg di fegato di agnellino di origine rumena

18 confezioni in plastica di prodotti dolciari

424 confezioni di prodotti alimentari vari

Controlli in corso

Le attività di controllo, come comunicato dagli enti coinvolti, proseguiranno anche nei prossimi giorni.