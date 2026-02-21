Belpasso, lavori metro: chiuso per un anno un tratto della Sp 229/I vicino Etnapolis

Per consentire la prosecuzione dei lavori della metropolitana, viene modificata la circolazione stradale lungo la Strada provinciale 229/I, nel tratto “Valcorrente – Paternò”, in prossimità del Centro commerciale Etnapolis, nel territorio di Belpasso.

Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 17 febbraio e resterà valido per dodici mesi consecutivi.

Cosa cambia

Nel dettaglio è prevista:

la deviazione del traffico veicolare e pedonale su una bretella provvisoria appositamente realizzata;

la chiusura al traffico del tratto della Sp 229/I interessato dagli interventi infrastrutturali connessi ai lavori della metropolitana.

A curare la vigilanza dell’area e l’installazione della segnaletica temporanea di cantiere sarà la Ferrovia Circumetnea, che opererà nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e degli standard di sicurezza.

Si raccomanda agli automobilisti in transito tra Paternò, Valcorrente e l’area commerciale di prestare attenzione alla nuova segnaletica e di programmare per tempo eventuali percorsi alternativi, soprattutto nelle ore di maggiore afflusso.





